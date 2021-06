«CRISTINA ADVIERTE QUE SE DESMORONA SU CONSTRUCCIÓN ELECTORAL»

El diputado Mario Negri dijo que la vicepresidenta “ve que

el Gobierno sigue en la calesita, arriba de los caballitos

dando vueltas”

Mario Negri

Nacionales - El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, el radical Mario Negri, sostuvo este martes que la vicepresidenta Cristina Kirchner “fue la constructora del espacio que llegó al poder y ahora salió a hacer un acto en provincia de Buenos Aires porque advierte que se está desmoronando su construcción electoralmente”.

“La pobreza golpea todos los días la cara de la gente y no alcanza con cambiar subsidios por salario, porque la ciudadanía quiere trabajar, quiere vivir. La vicepresidenta se da cuenta, pero se ve que el resto del Gobierno sigue en la calesita, arriba de los caballitos dando vueltas”, lanzó el cordobés en diálogo con CNN Radio.

En respuesta a la expresidenta, quien le pidió a la oposición no hacer política con la pandemia, el legislador defendió: “Nosotros no hacemos política con la pandemia, no grabamos spots con la pandemia, no hacemos vacunatorios VIP y nos sacamos fotos con los dedos en V”.

“El Gobierno está en un mar de contradicciones. El ministro (de Educación, Nicolás) Trotta ha reconocido que un millón de alumnos dejó la escuela por la pandemia y que no se puede hablar de educación por la enorme desigualdad social que hay. Chocolate por la noticia. Fue el Gobierno el que se encaprichó con el cierre de las aulas y terminó perdiendo ante la Corte Suprema. Fue este Gobierno el que ha tratado a los alumnos y a los padres como vectores de la muerte, como si los chicos fueran los que más contagiaban, sin ningún tipo de evidencia científica”, cuestionó el radical.

Y resaltó que “ahora Axel Kicillof anuncia que regresa la presencialidad, luego de gritarnos barbaridades desde una tribuna. Recuerden que hace unos días el presidente Alberto Fernández dijo que abrir las escuelas era jugar con fuego”.

De vuelta sobre el discurso de CFK, Negri observó: “Ayer la vicepresidenta nos dio una clase de solidaridad y pidió que no usásemos la pandemia para hacer política. Unas horas después, el presidente se colocaba un chaleco de color fucsia en Ezeiza para recibir otra partida de vacunas”.

Por último, Negri cuestionó a Kicillof por no permitir la apertura de aulas en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires. “Pareciera que en los colegios de los municipios de la oposición los chicos te contagian y te matan. En los colegios de los municipios del Frente de Todos los chicos te salvan”, ironizó.

