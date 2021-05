RESPUESTA DEL GOBIERNO AL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

En un comunicado de 20 puntos firmado por el secretario

de Comunicación, Juan Pablo Biondi, el oficialismo le

respondió al tribunal

- Después de la dura sentencia de Alberto Fernández y del potente hilo de Twitter de Cristina Fernández de Kirchner contra el fallo de la Corte Suprema que avaló la autonomía porteña al resistir el DNU contra las clases presenciales, el Gobierno emitió un comunicado para insistir que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debería acatar el nuevo decreto presidencial, vigente desde el sábado, que reemplazó al judicializado.

"Que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia conocida en el día de hoy no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado", dice uno de los puntos del extenso comunicado oficial, firmado por el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi.

Además, en la enumeración de 20 puntos que pareciera más una serie de considerandos de un decreto, estilo de la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, añade el documento que "el mismo tribunal admite, como ya lo había hecho en la acordada 6/2020, que el Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios".

En ese sentido, el texto remarca que "dicho DNU explica con claridad los motivos por los cuales se adoptan las medidas allí dispuestas y se encuentra plenamente vigente. Se trata de una norma federal que no ha sido cuestionada judicialmente por el GCBA". Además, recuerda que el Gobierno apuesta ahora por la vía legislativa para revalidar su estrategia sanitaria.

En un claro mensaje a la Corte, se sentencia que "el Gobierno Nacional fue elegido en elecciones democráticas, en el marco del Estado de Derecho, para adoptar las medidas que considera pertinentes para proteger la salud pública".

A partir de las medidas, dice el texto, "se verificó con la disminución de la curva de contagios en el AMBA, y en forma más marcada esta disminución se verifica en la provincia de Buenos Aires". De esta forma diferencia las estadísticas porteñas.

A continuación, el comunicado completo:

Informe: EC