LUIS ARCE ASUME LA PRESIDENCIA DE BOLIVIA

Este domingo irá a la Asamblea Legislativa para prestar juramento junto a su vice, David Choquehuanca, y ante

la presencia de representantes de más de cien países

Luis Arce asume este domingo como nuevo presidente de Bolivia



Bolivia - El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, asumirá este domingo la presidencia de Bolivia junto a quien será su vice, David Choquehuanca, en una histórica ceremonia de traspaso de mando que se celebrará un año después del golpe de estado contra Evo Morales.

Los dirigentes tienen previsto llegar a la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento) a las 10.30 y frente a representantes de más de 100 países tomarán posesión de sus cargos, según el cronograma oficial.

El presidente electo afirmó que su victoria en las elecciones del 18 de octubre fue "un voto contestatario a todo lo que significó ese regreso al neoliberalismo" de la mano del Gobierno de facto y puso a la superación de la crisis económica que deja la pandemia y la integración de América latina como desafíos de su gestión.

"Luego de estar prácticamente en una dictadura moderna durante 11 meses, donde se coartó la libertad de expresión, se violaron derechos humanos y todo lo que la prensa internacional felizmente pudo reflejar, el pueblo boliviano reaccionó", afirmó el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) que asumirá este domingo el Ejecutivo.

"Fue un voto consciente, absolutamente contestatario a todo lo que significó ese regreso al neoliberalismo y el retorno de las oligarquías al poder", añadió en declaraciones a radio AM 750.

"El mensaje del pueblo boliviano fue muy claro: no más dictaduras, no más golpes de estado, no más abusos por parte de oligarquías", subrayó.

"Hay un desafío económico de corto plazo que es superar esta crisis que ha dejado la pandemia, que ha marcado el mercado interno y que ha dañado profundamente el aparato productivo en nuestra América Latina", dijo Arce sobre lo que considera que será el primer reto de su Gobierno.

"También vamos a enfrentar nuevos tiempos a nivel mundial, ya la globalización está desapareciendo, viene el neoproteccionismo, los países grandes van a preferir hacer acuerdos bilaterales antes que el multilateralismo, por lo tanto, en América latina eso debe llevarnos a lograr una mayor integración", agregó.

Esa opinión fue compartida por el candidato presidencial de Ecuador por la coalición opositora Unión por la Esperanza (centroizquierda), Andrés Arauz, entrevistado también por La Pizarra.

"Coincido plenamente con Lucho (Arce) en la necesidad absoluta de una integración regional", declaró Arauz, quien destacó el impacto que tuvieron en la región el triunfo del MAS en Bolivia y el plebiscito a favor de un cambio constitucional en Chile.

A su juicio, estas victorias dejaron una señal "muy clara" en Ecuador, donde tampoco están dispuestos a "aceptar dictaduras, ni antiguas ni modernas".

"El pueblo ecuatoriano tomó con entusiasmo lo sucedido en Bolivia", concluyó, a la vez que afirmó: "vamos a tener una nueva ola progresista encaminada a generar bienestar para todos".

Informe: Télam y Agensur.info