SUSPENDEN AL DIPUTADO SALTEÑO JUAN EMILIO AMERI

El legislador del Frente de Todos, protagonizó una escena

íntima durante la sesión virtual de la Cámara. Sergio Massa propuso su expulsión

Juan Emilio Ameri

(Foto: Télam)

Nacionales / Salta - La Cámara de Diputados decidió por unanimidad la suspensión del legislador por Salta del Frente de Todos Juan Emilio Ameri, a pedido del presidente de la Cámara baja Sergio Massa, quien solicitó también conformar una comisión para determinar si debe ser expulsado del cuerpo tras haber protagonizado una escena sexual durante su participación virtual en la sesión de este jueves.

El diputado fue registrado en esa situación con una mujer mientras se desarrollaba la sesión en la que se debatía la ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

"Quiero interrumpir el debate de esta ley, desgraciadamente quiero interrumpir el debate, para plantear una falta grave de un diputado en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota, se dio una situación que nada tiene que ver con el decoro de esta casa", enfatizó Massa ante sus pares, como paso previo a echar al diputado salteño del recinto virtual

Inmediatamente, agregó: "Quiero plantearles con mucha claridad que a lo largo de estos meses de funcionamiento remota, hemos convivido con situaciones de algún diputado que se quedaba dormido o se tapaba, pero hoy vivimos una situación que supera la normas de convivencia de esta casa, por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del reglamento y disponer la suspensión inmediata del diputado y la conformación de la comisión de cinco miembros de la casa para que determinen la sanción".

Massa propuso la expulsión del diputado por la "conducta indecorosa", moción que será tratado en comisión en los próximos días.

A continuación, la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau; el titular del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri y el del interbloque Unidad para el Desarrollo, José Ramón, respaldaron el pedido de Massa.

En tanto, desde el interbloque Federal, Graciela Camaño, pidió que la suspensión quedara sujeta a lo que resolviera la comisión que se creará al efecto, pero finalmente su propuesta fue desechada por la mayoría.

Ahora, la comisión que debe decidir sobre el tema se reunirá para analizar los elementos probatorios, sobre todo el video, aunque desde la propia bancada oficialista no descartaban "que el diputado renuncie a su banca en las próximas horas".

Según informó TN, Juan Emilio Ameri tiene 47 años, está en pareja y tiene tres hijas. Además, informaron que el diputado tiene antecedentes de denuncias de acoso sexual.

En diálogo con ese medio, Ameri explicó: "Estoy muy mal la verdad es esa. Estoy desolado. Esto no tendría que haber pasado. Acá en mi casa tengo una señal espantosa. Estaba sin cámara, sin conexión. Llegó mi pareja, le pregunté a ver cómo quedar las prótesis, la operación. 'Mirá esta bajó más, esta menos, a ver las cicatrices'. Estaba al lado mío y le di un beso en las tetas, eso es todo. No pasó de eso".

"Una cagada, es grave. En el momento que eso sucede, la señal me volvió y me reconectó automáticamente. Salió en cámara algo que tiene que ver con la intimidad de las personas. Es algo grave que haya salido en la sesión, pero bueno, yo estaba desconectado. No me queda más que pedir disculpas a los diputados y diputados, pedirle disculpas a la sociedad, no es algo que uno hace adrede, fue un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas. Igual es un error mío, como se me había caído la sesión, me puse a conversar con mi pareja", agregó.

Informe: Télam, Perfil.com y agencias