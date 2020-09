ACEPTAN LA RENUNCIA DE AMERI PERO QUIEREN APLICARLE UNA SANCIÓN

“Dada la gravedad” del tema, la Cámara seguirá adelante

con la comisión que evaluará el caso y se expedirá

sobre la “inconducta” del exdiputado

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados



Nacionales - El escándalo del diputado Juan Ameri, quien protagonizó una escena íntima con su pareja en el medio de la sesión, encontró una resolución consensuada en la Cámara baja. Cerca de las 3.30 de la madrugada del viernes, el pleno aprobó la renuncia del salteño, pero además avanzará con una sanción por la gravedad del caso.

Ameri había sido suspendido de forma inmediata durante la tarde, cuando se hizo viral el video del momento hot en pleno debate por la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Sin embargo, la presión creció con el correr de las horas y el diputado, acorralado, no tuvo otra opción que dar un paso al costado.

“O presentás la renuncia antes de las 12 de la noche, o te echamos hoy”, fue la amenaza que Sergio Massa hizo llegar al involucrado. Así fue como, cerca de la medianoche, Ameri presentó la nota ante el titular de la Cámara, quien convocó a un breve cuarto intermedio para notificar a los jefes de bloque que se encontraban presentes en el recinto.

“Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, manifestó Ameri en la nota.

Y finalmente, anunció: “Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”.

La renuncia fue aprobada con 224 votos a favor, uno en contra, del misionero Alfredo Schiavoni (Pro); y tres abstenciones, de Fernando Iglesias (Pro), Javier Campo y Héctor “Toty” Flores, ambos de la Coalición Cívica-ARI.

Pero los bloques decidieron recrudecer la condena: además de aceptar la renuncia, siguieron adelante con la creación de la comisión que deberá definir, en el menor tiempo posible, la sanción al diputado.

La iniciativa se materializó a través de un proyecto de resolución que fue aprobado a mano alzada, y donde se nombró como integrantes de la comisión a Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau por el Frente de Todos; Silvia Lospennato y Miguel Bazze por Juntos por el Cambio; y Graciela Camaño por Consenso Federal.

“Estamos concluyendo un día que nos entristeció a todos. Ninguno de nosotros ni ningún argentino mereció el bochorno al que nos sometió el diputado renunciante”, lamentó Lospennato.

Si bien destacó que la suspensión y posterior aprobación de la renuncia “es el procedimiento correcto”, la legisladora consideró que “los bloques tienen que expedirse sobre la inconducta de Ameri, porque Argentina está atravesando una situación que exige de nosotros la mayor seriedad”.

“Queremos que igual la comisión se expida como una señal de que la Cámara no va a tolerar este tipo de inconductas. Queremos sentar un precedente para que estas inconductas no vuelvan a repetirse”, reafirmó Lospennato.

Cecilia Moreau (Frente de Todos) y Mario Negri (Juntos por el Cambio) acompañaron la decisión. “Debemos recobrar el prestigio que fue dañado por la inconducta”, observó el jefe de la principal bancada de la oposición.

También Camaño, visiblemente afectada, respaldó el procedimiento “Nunca viví lo que viví en el día de hoy. Es el escándalo más bochornoso que nos ha tocado vivir”, describió la diputada, quien confesó el padecimiento que le genera el sistema virtual.

Tras destacar que Massa “supo interpretar que estábamos en presencia de un gran escándalo”, ratificó: “No podemos simplemente aceptar esa renuncia. Tenemos que hacer que este hecho nos convoque a una suerte de código ético. Bajo ningún punto de vista podemos decir que esto se resolvió con una renuncia”.

Informe: Parlamentario.com