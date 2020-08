La postergada emancipación de Alberto Fernández

Por Fernando Laborda

La Argentina tiene todos los síntomas para padecer del virus de la autarquía. La sentencia fue pronunciada horas atrás por la lúcida escritora y periodista española Pilar Rahola y es un incómodo indicador acerca de cómo se ve a nuestro país en el mundo.

encuentra semejanzas con los regímenes de Hungría o Turquía: "No se puede decir que sean dictaduras, pero tampoco que sean democracias". Pilar Rahola, durante un diálogo con A24, sostuvo que, detrás del proyecto de reforma de la Justicia anunciado por el presidente argentino, solo podía entreverse el propósito de "blindar a una expresidenta con considerables líos judiciales" y de "asustar" a los jueces para recordarles que hay un poder por encima de ellos.

"¿A quién se le puede ocurrir, como no sea a un autarca, una reforma judicial en este momento de pandemia? Huele a podrido",

Por primera vez, desde que, un año atrás, se impuso en las primarias abiertas que lo consagraron formalmente como candidato presidencial, Alberto Fernández registró una imagen negativa superior a su imagen positiva. Al menos eso mostró el sondeo de la consultora Synopsis, concluido el 3 de agosto y relevado entre 1188 personas. Según esa encuesta, la percepción positiva del Presidente se ubicó en el 40,6%, mientras que la negativa creció al 43,3%. Se trata de una diferencia negativa de 2,7 puntos que tranquilamente puede ubicarse dentro del margen de error y ser refutada por otros relevamientos. Sin embargo, marca una clara tendencia y da cuenta de una disminución progresiva en la valoración que la ciudadanía tiene del primer mandatario desde su mejor momento en la opinión pública, producido en abril, durante las primeras semanas de la cuarentena.

De acuerdo con la citada encuesta, a casi 6 de cada 10 argentinos les preocupa más la situación económica que el Covid-19. Y el nivel de aprobación de las medidas oficiales ante la pandemia ha pasado del 75% hacia fines de abril al 40,8% en los últimos días.

En ese contexto, se entiende que, durante la conferencia que encabezó anteayer en Olivos, el Presidente haya procurado defender su gestión sanitaria de las fuertes críticas que viene recibiendo de la oposición. Buscó refutar el cuestionamiento por haber adoptado tan tempranamente la cuarentena, señalando que eso sirvió para fortalecer el sistema de salud y que hoy no haya un solo enfermo grave sin respirador. E intentó sembrar esperanzas, afirmando que con la novedad de que la vacuna ideada por la Universidad de Oxford se fabricará en la Argentina, hay ahora un horizonte: el tan ansiado punto de llegada que morigere tanta incertidumbre.

La sobreactuación estuvo a cargo de

cuando, en respuesta a las quejas que suscitan las consecuencias del aislamiento social obligatorio, habló de la angustia. "Angustioso es lidiar con esta enfermedad, que se acaben las camas, que se te muera un familiar. No es angustioso no poder jugar al golf", enfatizó. Aunque no lo dijo,

también es angustiosa la perspectiva de perder un trabajo, no poder pagar un alquiler o tener un comercio cerrado y no poder abonar los sueldos de sus empleados.

La angustia, palabra latina que alude a "angostura" o "dificultad", es un estado afectivo que implica un malestar psicológico ante un peligro o algo desconocido, acompañado por cambios en el organismo, tales como temblores, taquicardia, sudoración excesiva o falta de aire. Los cuadros de angustia pueden vincularse con innumerables causas. Pretender ceñirlos a la muerte de un ser querido, como pretendió Kicillof, es

una subestimación del problema.

Su respuesta frente al sentimiento actual de la sociedad distó de ser la más efectiva.