EXTIENDEN LA CUARENTENA HASTA EL 16 DE AGOSTO

El presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta

el 16 de agosto. (Foto/Télam)

Nacionales - El presidente Alberto Fernández pidió este viernes "mayor responsabilidad" y "más cuidado" a todos los argentinos al anunciar la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto para mitigar el contagio de coronavirus en el marco de la pandemia.

Acompañado por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la residencia de Olivos, el jefe de Estado advirtió que en el país "estamos atravesando un momento creciente de la circulación del virus".





Por eso, remarcó, "tenemos que llamar la atención de lo que nos está pasando porque estamos enfrentando a un enemigo invisible en donde el mundo no ha encontrado las armas para combatirlo, ya que no se encontró todavía una vacuna".





En la jornada en que se cumplen los 134 días de cuarentena, el Presidente reiteró: "No estamos ante una gripe más, porque no la conocemos, ni tenemos la solución de cómo curarla. No sabemos como curarla".





En la novena extensión de la cuarentena luego de que se decretase el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) para mitigar el contagio de coronavirus el pasado 20 de marzo, Fernández envió un mensaje directo a la sociedad: "Quiero llamarlos a la reflexión. Los estoy convocando a cuidar la vida de ustedes y de los otros. A no contagiarse y a no contagiar al resto".





"Debemos cuidarnos y preservarnos respetando las recomendaciones para no contagiarnos porque es muy posible que la tasa de letalidad crezca y por eso estoy lejos de tranquilizarme", agregó.





En ese sentido, reiteró: "El mayor problema que tenemos es la circulación nuestra y esto se ha convertido en el mayor enemigo para combatir la pandemia".





"Quiero llamar la atención a todos y todas más allá de que se enojen porque lo único que les digo es que se queden en sus casas porque a mí me gustaría que la Argentina funcionara con plena normalidad y yo detesto decirles esto, pero es la única verdad", cerró.





Luego del anuncio de Fernández que se extendió durante 20 minutos, fue el turno de Rodríguez Larreta, y luego continuó Kicillof, en una presentación que fue en vivo.





En números, la cifra de muertos por Covid-19 en Argentina es de 3466 y el jueves tuvo el pico máximo de 153 fallecidos y más de 6.300 contagiados en todo el país, donde hay varias provincias con nuevos brotes, pero el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene en 55,3% a nivel nacional y en el 64,5% en el AMBA y no sigue el mismo ritmo de la curva de contagios.