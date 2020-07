«ESTE GOBIERNO HA INTENTADO AVANZAR SOBRE LAS LIBERTADES»

“Hagan las cosas en lo que es el marco institucional”, dijo Mauricio Macri, quien reapareció públicamente, entrevistado por Álvaro Vargas Llosa





Mauricio Macri durante la entrevista con Álvaro Vargas Llosa. (Captura de video)

Nacionales - El expresidente Mauricio Macri reapareció públicamente por primera vez durante la crisis por el coronavirus, y tras cuatro meses de silencio, y cargó contra el gobierno de Alberto Fernández, del que aseguró “que ha intentado avanzar sobre las libertades”, en alusión a la “independencia de los poderes, el funcionamiento de la Justicia y la propiedad privada”.

“Estoy más que nunca. Más cerca de los argentinos que nunca. Estoy tratando de darle un espacio al gobierno que fue elegido por el 48% de los argentinos para que ponga en juego lo que ellos piensan, sus propuestas, sus soluciones. Solamente (estoy) intentando levantar la mano y decir ‘cuidado, no avancen sobre nuestras libertades, hagan las cosas sobre lo que es el marco institucional' ”, dijo Macri entrevistado por el periodista Álvaro Vargas Llosa para el ciclo “La otra mirada de Latinoamérica” .





Son las primeras declaraciones del fundador del PRO desde que la pandemia se apoderó de la agenda pública. Su última exposición había sido en los primeros días de marzo, en un ciclo junto a otros líderes políticos en Guatemala, en el que aprovechó para arremeter contra el “populismo”: “Es más peligroso que el coronavirus”, abundó en aquel momento.





" Acá lamentablemente hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre libertades, libertad de expresión, funcionamiento de la justicia, independencia de los poderes, la propiedad privada, pero lo que ha generado es una reacción monolítica , fuerte de la sociedad que se ha movilizado a expresarse en contra de estos abusos o avances. Lo mismo, por suerte, por parte de la oposición que se ha manifestado más unida", afirmó Macri, en defensa de las distintas manifestaciones contra el Gobierno.





"No hay que confundir la pandemia con una herramienta para afectar nuestras libertades, empezando con la libertad de expresión, la independencia de los poderes, el funcionamiento de la Justicia o la propiedad privada", dijo Macri. En una sola frase, Macri pareció aludir a las amenazas a periodistas, la causa por presunto espionaje que roza a miembros de su gobierno y la frustrada expropiación de Vicentín, parte de las posturas públicas que Juntos por el Cambio tomó en las últimas semanas.





Sus críticas se trasladaron, también, a la duración de la cuarentena en el país y sus efectos económicos. "Tiene que haber un equilibrio entre la prevención sanitaria y la salud mental y laboral de la gente. [...] No hay que dejarse llevar por el miedo y la intuición para tomar decisiones en momentos como estos, sino por los datos", afirmó Macri.





En cuanto a su futuro político luego de siete meses de retiro autoimpuesto, Macri eludió las definiciones, aunque dejó en claro que su intención es continuar en la arena política.





"Tengo un compromiso absoluto con mi país. Amo a mi país, es mi país y soy un ferviente defensor de las libertades, de la capacidad de elegir de la gente. En esa batalla yo estoy, estoy comprometido", afirmó el expresidente.





Y en relación a los nuevos liderazgos de Juntos por el Cambio, Macri hizo una apelación a la unidad, complicada por las disidencias internas. "Juntos por el Cambio está más consolidado que nunca (...) Mi primera tarea hoy es fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio, fortalecer todos los liderazgos que están surgiendo, que el espacio crezca a partir del volumen de sus dirigentes . Esa es mi principal tarea. Seguiré tratando de ayudar a que esos talentos crezcan, que tengamos muchos líderes capaces de defender nuestras banderas", agregó el exmandatario, quien preparó la entrevista con varios exfuncionarios, como Fernando de Andreis , Hernán Iglesias Illa y Fulvio Pompeo .





En relación a la política internacional, que ocupó buena parte de la charla, Macri vislumbró "un EE.UU. focalizado en su política interna, pero yo no creo que haya una declinación como líder global", y fue moderado con China. "Ellos tienen su sistema, hay que respetar. China es una realidad hoy en términos económicos y culturales". Sobre la relación con Brasil, afirmó que "una relación estratégica que no puede ser afectada por diferencias ideológicas o personales circunstanciales entre dos presidentes". Con el régimen de Nicolás Maduro fue terminante, y pidió "seguir manteniendo la presión hasta que de adentro de Venezuela, surja una fuerza, dentro del Ejército venezolano, surja una decisión de terminar con este proceso de destrucción, de generación de pobreza, de persecución que vive Venezuela". Criticó nuevamente al presidente Fernández, porque "Argentina permanentemente se retira de las posiciones de aumentar el nivel de sanciones y de reclamos a Venezuela. Eso me duele mucho", se lamentó.