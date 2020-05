CORONAVIRUS / MÉDICOS DE CÓRDOBA MARCHAN CONTRA IMPUTACIONES Y AMENAZAS

La manifestación fue multitudinaria y se realizó en automóviles. En La Plata y en Capital Federal también

hubo protestas contra la cuarentena





Profesionales de la salud de Córdoba protestaron por imputaciones y amenazas en

el marco de la pandemia de coronavirus. (Captura de video)

Nacionales - Los médicos y profesionales de la salud de la ciudad de Córdoba realizaron este lunes una marcha en la que manifestaron una serie de reclamos hacia las autoridades y la población en general. La convocatoria comenzó a las 17 y duró varias horas.



Con la consigna: "No somos héroes ni asesinos, somos médicos. Basta de maltratos. Basta de culparnos. Basta de amenazas", los manifestantes expresaron su repudio "por la imputación de la justicia hacia dos de nuestros colegas cordobeses".

La marcha se realizó en automóviles, con elementos de protección personal y carteles adheridos a los vehículos. "No somos responsables de esta pandemia", dijeron los galenos.





Los objetivos de la protesta, según explicaron sus protagonistas, fueron: "Defender a nuestros colegas de abusos, amenazas, e imputaciones; demostrar que los médicos estamos unidos; y expresar descontento por sueldos, prácticas y consultas con precios muy bajos y pagos atrasados".





La movilización partió de la Plaza Colón y se dirigió desde la avenida homónima hacia la Terminal de ómnibus, el Patio Olmos, la Cañada y finalizará en Tribunales.





El Secretario Gremial de Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), Pablo Lutterini, dijo en diálogo con La Voz que este martes, a las 14.30, se realizará una conferencia de prensa que reunirá a todas las asociaciones médicas de Córdoba, en un hecho que calificó como 'histórico'.





"De esta manera vamos a demostrar el apoyo a nuestros colegas. No sabemos si hacerla en la CGT o en el Consejo Médico, pero lo que vamos a mostrar es la unidad", expresó Lutterini.





Los profesionales de la salud también se movilizaron en Río Cuarto, Carlos Paz, Alta Gracia y otros centros urbanos, con reclamos idénticos a los de sus pares capitalinos. En todos los casos, el reclamo tuvo una amplia adherencia.





En La Plata





Un grupo de vecinos y comerciantes de La Plata se reunieron este lunes a la tarde en Plaza Moreno para mostrar su preocupación por las consecuencias económicas que está provocando el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio. Algunos de ellos eran comerciantes que no están exceptuados, quienes piden que les permitan reabrir.





La convocatoria se realizó a través de las redes sociales y en distintos grupos de Whatsapp. Primero a medida que se fueron juntando varios vehículos, circularon en caravana y haciendo sonar las bocinas.





Luego, se encontraron en Plaza Moreno y, con carteles y banderas argentinas, expresaron el reclamo para una apertura más amplia de las actividades en la Región.





La semana pasada en La Plata habían sido autorizadas seis industrias a reanudar su producción, sumándose a otras 18 a las que ya se les había otorgado el correspondiente permiso. Y se creía que la construcción podía recibir el visto bueno para retomar las obras privadas, lo cual finalmente no ocurrió, lo mismo que los comercios para las ventas presenciales, ya que actualmente sí pueden hacerlo bajo la modalidad "take away" o por envío a domicilio.





En CABA





Alrededor de 200 personas se congregaron este lunes en la Plaza de Mayo para protestar contra el aislamiento obligatorio que el gobierno de Alberto Fernández extendió hasta el próximo 7 de junio.





En la Ciudad de Buenos Aires hubo manifestaciones y reclamos por la prolongación

de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. (Foto/Twitter)

A tono con la fecha patria, los manifestantes llegaron al lugar con banderas argentinas, pancartas y cacerolas. “Las pymes y los emprendedores nos estamos fundiendo, no vimos ni heladeras llenas ni asado”, rezaba el cartel de una joven con barbijo negro. A su lado, un hombre levantaba en alto una copia de la Constitución Argentina.





La movilización fue organizada principalmente a través de las redes sociales y varios usuarios también utilizaron este medio para denunciar que el gobierno nacional intentó impedirles llegar hasta la plaza con un cordón policial.





Como se pudo observar en las imágenes y videos de la protesta, la mayoría de los presente utilizó barbijos o tapabocas. Sin embargo, no siempre se respetó el distanciamiento social recomendado para evitar los contagios.





El viernes pasado, en Córdoba, tres personas fueron imputadas por haber violado el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de una protesta de comerciantes.





Según informó la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), los tres manifestantes pertenecían a la autodenominada “Red de Comerciantes Unidos de Córdoba”, que reclamó en la Plaza San Martín por la reapertura de los locales para poder cortar con las pérdidas económicas generadas por la pandemia.





Los imputados fueron identificados a través de registros fílmicos de la manifestación y desde la UFES adelantaron que siguen analizando las imágenes con el objetivo de individualizar a más concurrentes.





Los comerciantes se habían movilizado con carteles como “Sin trabajo no hay salud”, “No damos más” y banderas argentinas. Los organizadores señalaron que todos portaban tapabocas y mantuvieron el distanciamiento social.