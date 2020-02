FERNÁNDEZ DESCARTA EL REGRESO DE «FÚTBOL PARA TODOS»

El Presidente aseguró que el país tiene una situación fiscal “muy compleja” y que quiere “que el Gobierno no se meta

en el fútbol”

Nacionales - El presidente Alberto Fernández aseguró que el país vive una situación fiscal "muy compleja", por lo que consideró inviable la posibilidad del regreso del "Fútbol para Todos", el programa que difundía en forma gratuita por televisión abierta los partidos de primera división.

"La situación fiscal en estos momentos es muy compleja. Deberíamos ver de qué se trata eso, pero lo que intento es que el Gobierno no se meta en el fútbol, que es algo más profundo", sentenció Fernández en declaraciones a Radio Continental.





El programa "Fútbol para todos" fue fruto del convenio que la AFA firmó en 2009 con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que se extendió hasta el 2017, con la televisación gratuita de todos los partidos de la por entonces Primera División, además de algunos de la Primera B Nacional y la Selección Argentina.





Durante el Gobierno de Mauricio Macri el programa fue dado de baja y entonces la AFA creó la Superliga que pasó a comercializar los productos del fútbol y que firmó un acuerdo con TNT Sports y Fox Sports para transmitir los partidos pero por el sistema de codificado pago.





En medio del cortocircuito entre la Superliga y la AFA, Fernández fue consultado sobre la posibilidad del regreso del programa de televisación gratuita, pero lo descartó casi de plano.





"Soy muy crítico de cómo funciona el fútbol y lo digo como hincha. Soy muy crítico. Es poco transparente, aunque tampoco hay que generalizar porque hay muy buenos dirigentes", sentenció.





Fernández incluso fue más allá y señaló que "debemos exigirle a la dirigencia del fútbol que una vez por todas el fútbol argentino tiene que funcionar de otro modo".





"Me parece que el tema no se resolvió con la Superliga y los problemas siguen. Esto no debe ser un problema del Presidente porque si a todos los problemas que se plantean, encima el Presidente se mete a incidir en los clubes de fútbol, estamos mal", afirmó.