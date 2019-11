OPOSITORES RECHAZAN DIÁLOGO CONVOCADO POR EVO MORALES

“No se puede desconocer e ignorar a la ciudadanía en las calles”, dijeron los líderes políticos y agregaron que "no hay nada que negociar"





Evo Morales

Bolivia - Ni bien el presidente Evo Morales llamó a los cuatro frentes políticos que obtuvieron representación legislativa en los comicios nacionales a dialogar para buscar una salida a la crisis, el líder de uno de ellos y candidato a la Presidencia, Carlos Mesa, rechazó la convocatoria y aseguró que “no tiene nada que negociar”.

Similar decisión hizo conocer el candidato de Bolivia Dice No (otra de las cuatro fuerzas), Óscar Ortiz, quien argumentó su rechazo señalando que no se puede "desconocer e ignorar a la ciudadanía en las calles".





El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y parte del denominado Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, respondió que la invitación es "un insulto a la inteligenca del pueblo boliviano" , ya que la movilización no es de los partidos políticos, sino de la sociedad civil; por ello desahució que vaya a prosperar si se instalara.





“No tengo nada que negociar con Evo Morales y su Gobierno, porque el Presidente de Bolivia pretende endilgarle a una parte de la sociedad boliviana, nosotros los partidos políticos, una responsabilidad que es exclusivamente suya. Le toca hoy, señor Evo Morales, tomar una decisión, le toca escoger el camino que usted quiera para dejar el Gobierno”, respondió Mesa.





Ortiz, quien resultó cuarto en las elecciones, también negó cualquier posibilidad de acudir a la mesa de negociación. "El problema de fondo es que Evo Morales ha sido un candidato ilegítimo y es un Presidente ilegítimo al momento que no respetó la Constitución, el voto del pueblo y llamó a confrontarse al pueblo".





Momentos antes, el diputado Gonzalo Barrientos, parte de la alianza Bolivia Dice No, descartó también que su organización política asista al diálogo. “Está fuera de tiempo, las decisiones son fuera de tiempo”, sostuvo.





La excandidata presidencial Ruth Nina, quien no superó la barrera del 3% de la preferencia electoral y que participa de las protestas como esposa de un policía, también rechazó la convocatoria presidencial e insistió en que el único camino para lograr una solución a la actual situación es la renuncia de Morales.





El Presidente convocó a los partidos políticos que lograron representación legislativa a un diálogo, con una agenda abierta, para encontrar salidas a la actual situación política. También llamó a los sectores que lo apoyan a movilizarse y defender la democracia y el denominado proceso de cambio.





Albarracín, que es parte de las movilizaciones que exigen la renuncia de Morales, aseguró que los actores de las actuales protestas no son los políticos sino organizaciones como los comités cívicos y el denominado Conade.





“Invita al diálogo solo a los políticos, es decir, cuatro partidos dice. Lo que no se da cuenta o no quiere darse cuenta es que esta movilización la está sosteniendo el pueblo, no los políticos. Acá están representados Conade, comités cívicos, están moviéndose universidades, ellos están movimiento esta lucha. No tiene sentido, puede dialogar diez días con los políticos, pero la movilización va a continuar”, insistió el rector de la UMSA.





Por el momento no se pronunció el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que salió tercero en la justa, donde el MAS obtuvo, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la mayoría.