«LAMENTO ESTE GOLPE CÍVICO»

Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia luego de

la convulsión social que se extendió por todo el país tras

las últimas elecciones presidenciales





Evo Morales

Bolivia - Evo Morales Ayma no es más presidente de Bolivia. El hilo que lo sostenía tras la convulsión social que estalló tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre, se rompió. A las 16:51 de este domingo, el líder de MAS que había llegado al poder en enero de 2006, renunció a la presidencia del país, luego de haberse quedado sin el respaldo de la Policía y las FFAA que tras un motín y un pronunciamiento oficial, respectivamente, habían sugerido su renuncia.

“Nuevas elecciones con nuevo tribunal electoral”. La decisión asumida aún por el presidente del Estado, Evo Morales Ayma, no bastó. En esa conferencia convocada a las 7:00 de este domingo había decidido no renunciar, pero su permanencia en Palacio Quemado se había venido a pique porque el informe preliminar de la OEA, que hace una auditoría a las elecciones del 20 de octubre, había establecido irregularidades importantes en el conteo de votos.





“Por qué decidí esta renuncia, para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando y maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales como le hermano Teodoro Mamani en Potosí. Para que no sigan perjudicando a comerciantes y a transportistas que no dejan trabajar en Santa Cruz”, dijo Evo al confirmar su salida.





Luego agregó: “Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados; lamento mucho este golpe cívico con algunos sectores de la Policía por plegarse para atentar con la democracia, la paz social, con amedrentamiento de intimidad al pueblo boliviano. Quiero decirles a mis hermanos que la lucha no termina acá, los humildes, los pobres, vamos a continuar con esta lucha”.





Además de Evo Morales, también dimitió el vicepresidente Álvaro García Linera y el presidente de la cámara de Diputados, Víctor Borda, quien renunció a su cargo después de que manifestantes atacaran su domicilio al pedir la renuncia del presidente Morales y de todos los órganos del Estado. "Renuncio a la cámara de Diputados. Ojalá que sea para preservar la integridad física de mi hermano que ha sido tomado como rehén" durante el ataque, en la ciudad andina de Potosí (suroeste), dijo Borda a medios locales.