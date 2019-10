Alberto Fernández y Cristina Kirchner cerraron la campaña del Frente de Todos, en la rambla de Mar del Plata





Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Axel Kicillof, durante el cierre de campaña

del Frente de Todos, en Mar del Plata. (Foto/La Nación)

Nacionales - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se refirió a la "alegría de reencontrarme con Cristina", y adelantó que "con ella vamos a poner de pie a la Argentina", durante el acto de cierre que junto a su compañera de fórmula, la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizó en la rambla de Mar del Plata.

"Me dijo Néstor en 2002: 'Seamos nosotros los que levantamos la bandera del mejor progresismo'. Allá por 2002 nos pusimos a convocar argentinos. Nos encontramos con muchos compañeros del peronismo y no peronistas, radicales, socialistas, y construimos una fuerza, que nos dio la victoria en 2003, en 2007 y volvió a ganar en 2011. Han pasado muchos años, pero está más viva que nunca, está aquí, porque somos la esencia misma de lo que el pueblo argentino quiere. Así, un día vino Cristina y me dijo 'Alberto es tu turno'. Gracias Cristina. Somos la esencia misma de lo que el pueblo argentino quiere", insistió Fernández.





“Sabemos lo que hay que hacer para que la Argentina se ponga de pie. Cada uno de ustedes deben saber que en cada discurso que damos estamos firmando un contrato moral y ético con ustedes, para hacer una Argentina que vuelva a crecer", agregó el candidato





Luego hizo un paralelismo con el gobierno actual: "Ellos representan los intereses de los bancos. Nosotros entre los bancos y los jubilados, elegimos los jubilados. Entre los bancos y la educación pública, elegimos la educación pública".





Cristina Fernández





La senadora y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, reclamó "nunca más las políticas del neoliberalismo" y aseveró que los gobiernos justicialistas "siempre pagan las deudas que otros contrajeron".





Sostuvo que "siempre nos opusimos a endeudar al país, porque sabíamos que no iban a llover las inversiones, y siempre pagamos las deudas que otros contrajeron".





Añadió que "los y las que hoy estamos aquí no somos solo candidatos de un frente electoral. Axel (Kicillof, candidato a gobernador bonaerense) y Fernanda (Raverta, candidata a intendenta de General Pueyrredón) son diputados nacionales desde 2015, cuando los vientos parecían que habían instalado el neoliberalismo nuevamente en el Argentina".





"No sucumbieron al canto de la sirena; estos dos diputados nacionales están juntos más allá de un frente electoral, porque comparten ideales, miradas, visiones y junto a otros compañeros y compañeras dijeron que no había que endeudar al país para pagarle a los fondos buitres porque sería inútil porque no iban a llover inversiones", enfatizó Cristina de Kirchner.





Asimismo, añadió que "al contrario, ellos sostenían que teníamos que llevar adelante esa ley de pagos soberanos donde íbamos a pagar. Porque siempre pagamos las deudas que otros contrajeron".





"También levantaron la mano" por la "ley antidespidos, porque la desocupación iba a crear miseria, hambre y generaría pobreza", dijo. Y señaló que "la ley fue vetada, igual que la ley para dejar sin efecto los aumentos constantes de las tarifas de los servicios públicos que dejaron sin dinero los bolsillos de los argentinos y engrosaron los bolsillos de los empresarios amigos del primer mandatario".