«NO HAY MORAL QUE JUSTIFIQUE VENDER DROGAS Y MATAR A NUESTROS HIJOS»

El presidente Macri insistió en que se puede “dar vuelta la elección”, durante el acto partidario en Salta. Previamente, habló el senador Juan Carlos Romero





Mauricio Macri estuvo en Salta, en la marcha del Si Se Puede, que convocó a miles de

salteños al pie del monumento al Gral. Güemes. (Captura de video)

Salta - El presidente Mauricio Macri prometió este jueves que "en el futuro, el foco va a estar en el alivio" económico, aunque aclaró que todo lo que hizo el gobierno "no ha sido en vano" porque, dijo, hay "bases más sólidas y fuertes para poder crecer".

Macri se expresó así al motorizar una nueva marcha del "Sí, se puede" en Salta, donde encabezó un acto frente al monumento al general Martín Miguel de Güemes junto al senador peronista Juan Carlos Romero, entre otros dirigentes locales de Juntos por el Cambio.





Tras expresar que "ama" a sus seguidores, Macri destacó que lo que lo "une con su electorado" son los "valores", al describir los objetivos comunes de "querer cuidar la democracia, la honestidad y querer vivir en paz".





El acto de Juntos Por el Cambio en Salta

"Esto no es normal, esto nunca pasó", sostuvo el mandatario y añadió: "No sólo creemos que podemos dar vuelta una elección, estamos convencidos que podemos dar vuelta el país: un país de trabajo, honestidad y amor", completó.





También le dejó como consigna a su electorado que "a ese tío cansado, que ya dice que este país no tiene arreglo, hay que decirle que esta vez estamos trabajando en serio, con la verdad sobre la mesa y sin maquillar la realidad".





En esa línea, aseguró que "en el futuro, el foco va a estar en el alivio", aunque señaló que "todo lo que hemos hecho no ha sido en vano" porque, subrayó, "hoy estamos parados sobre bases más sólidas y fuertes para poder crecer".





Por otro lado, Macri destacó que su gestión logró "recuperar la frontera salteña" a través del operativo de seguridad Frontera Norte para "combatir al narcotráfico y echarlo de este país".





"No a la droga, cuidemos a nuestros hijos", enfatizó.





“Ustedes son una inspiración y nos llenan de fuerzas. Quiero felicitarlos por estar acá para defender sus convicciones. Gracias porque ese 24 de agosto salieron espontáneamente a la calle a darme fuerzas y decirme que no estaba solo. Hoy vine acá a decirles que ustedes no están solos. Miren a su alrededor, cuántos somos y cada vez somos más. ¿Por qué? Porque no no vamos a resignar. Amamos a este país”, expresó el mandatario en el comienzo de su discurso.





“Nos une querer cuidar nuestra democracia. La honestidad, amar y querer vivir en libertad, querer construir y no destruir, respetar al otro, querer dejarle un país mejor a nuestros hijos, no bajar los brazos y decirle no a la impunidad. Nos une todo esto porque tiene que ver con nuestro futuro. Estamos acá unidos más que nunca para defender nuestros valores. Los voy a defender, y más que eso. No voy a parar, aunque llueva, nieve o truene”, continuó el mandatario.





Y agregó: “Hace tres años y medio decidimos jugarnos por el cambio. Dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución. También sabemos que no ha sido fácil, especialmente desde abril del año pasado. Los sentí, los escuché, tomé nota. Sé lo que es sentir el agobio y la angustia. El foco va a estar en el alivio. Todo lo que hemos hecho no ha sido en vano. Ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario, el alivio a fin de mes. Y eso no son palabras sino en hechos concretos y visibles”.





“No hay moral que justifique vender drogas y matar a nuestros hijos. Por esas cosas que hemos logrado y seguimos logrando es que tenemos que entender que tres años y medio no es tiempo suficiente para resolver todos los problemas que arrastramos hace décadas. Nos tenemos que dar tiempo para resolver las cosas. Necesitamos tiempo para seguir trabajando juntos. Es lo mismo, valgan las diferencias y las distancias, que me pasó en Boca y gobernando en la ciudad de Buenos Aires: cuando nos dimos ese tiempo resolví hasta lo que parecía imposible. Vamos a resolver todos los problemas”, sostuvo.





“Quiero decirles que estoy acá, mirándolos a los ojos, viendo la convicción y las fuerzas de construir la Argentina que queremos. Todos eso sí podemos que hemos hecho, que nos tienen acá de pie contra viento y marea, hoy nos refuerzan a decir que hay un ‘sí, se puede’ que podemos lograr. Quiero que tomen dimensión, que miren, que sientan lo que está pasando. Dense cuenta lo que están viviendo, la energía que tienen. Esto nunca pasó en nuestro país. Estamos convencidos de que podemos dar vuelta el país. Definitivamente. Un país de trabajo, honestidad, amor, solidaridad, respeto. Por eso esta energía no se puede perder”, indicó el Presidente.





“Lo primero que tenemos que hacer es fiscalizar. Lo segundo es participar en las redes. Cada uno de ustedes tiene que defender sus convicciones, lo que siente, sin miedo pero con respeto. Con convicción y defender ese país que amamos. Creemos que este maravilloso país vale la pena. En este país queremos vivir. Todo esto que estamos haciendo vale la pena”, completó.





“El kirchnerismo está asustando a la gente”





Previo al discurso de Macri, el senador nacional Juan Carlos Romero tomó el micrófono y expresó: “Se puede evitar que vuelva el caos, el desorden, la violencia. El día 27 es un momento importante en la historia del país. Hay dos visiones, dos concepciones de país: nosotros preferimos quedarnos con esto antes de que vuelva el desorden".





“El kirchnerismo no va a volver. No van a volver. Están asustando a la gente con las amenazas de la reforma constitucional, de perseguir jueces, liberar a los que están en prisión. El Frente de Todos quiere venir por todos y no los vamos a dejar”, completó Romero, hombre clave en el armado electoral que permitió que Gustavo Sáenz saliera victorioso en las PASO para gobernador, celebradas el último domingo.





Macri visitó la provincia norteña a pocos días de una elección en la cual sus aliados derrotaron a la oposición kirchnerista por una diferencia importante: Sáenz alcanzó el 42,83% de los votos contra el 32,2% que lograron los candidatos del Frente de Todos, con Sergio Leavy superando a Miguel Isa por casi 50 puntos. Las elecciones generales serán el 10 de noviembre.