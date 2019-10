Alberto Fernández dijo que el trato con su compañera de fórmula “es sólido” y que “nunca más vamos a dividirnos”





Alberto Fernández

Nacionales - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, defendió este viernes la "unidad" lograda en el peronismo de cara a las elecciones del 27, dijo que Cristina Kirchner y él son "lo mismo", y rechazó la idea de que surja el "albertismo" centrado en su figura política.

"Yo no voy a dejarme hacer el 'albertismo' en mi vida. Una vez que logramos la unidad...Cristina y yo somos lo mismo y todos somos lo mismo. Vamos a ser 'frentetodistas'. Basta con eso", dijo Fernández en declaraciones a El Destape Radio .





En ese marco, buscó despejar cualquier diferencia con su candidata a vicepresidenta: "Hay gente que duda de mí y gente que me plantea dudas de Cristina. Yo busco despejar esas dudas, mi trato con ella es sólido, pero la prédica es constante".





Según Fernández, algunos sectores "buscan que nos enfrentemos, pero nunca más vamos a dividirnos, porque si lo hacemos, ganan ellos y padecen los que menos tienen".





Fernández también habló del acto que compartió ayer en La Pampa, por el Día de la Lealtad Peronista: “Hacía muchos años que no había un 17 de octubre común para todos nosotros. Ver a todos unidos me puso muy contento”, señaló.





En otro orden, el candidato del FdT se refirió, además, al pedido que la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) planteó durante las deliberaciones del 55° Coloquio de IDEA de Mar del Plata, reclamando por la continuidad de la cúpula del Banco Central, la SIGEN y la UIF en pos del fortalecimiento de las instituciones.





"Me parece insólito que me hablen del buen funcionamiento del Banco Central. ¿Cuál es el mérito?", lanzó Alberto.





"Hoy leía a la mañana en los diarios que un grupo de empresarios reclama por la continuidad de la conducción del Banco Central. Y yo me preguntaba: ¿Cuál es el mérito? Desde las elecciones primarias hasta acá dejaron fugar casi 20.000 millones de dólares. Estamos en problemas", siguió.





Y aclaró: "Yo no descarto ni afirmo nada, pero me parece insólito que me hablen del buen funcionamiento del Banco Central. Eso me llama la atención. Yo marco estas cosas porque si no, no se va a entender", dijo.





Críticas a Macri





El candidato volvió a cargar contra el presidente y las políticas que aplicó durante su gestión, antes del segundo debate presidencial: "El problema no es que Macri vaya a ser agresivo en el debate. El problema es que siga mintiendo. Miente de un modo descarado y eso sí me preocupa. Lo que dijo responsabilizándonos de la deuda es francamente indignante”.





“Llegó mintiendo a la Presidencia, mintió durante toda su Presidencia, y se va mintiendo de la Presidencia. Está en su esencia”, enfatizó y agregó: "La mentira es muy difícil de rebatir porque es muy difícil probar lo que no existe”.





Fernández también se ocupó de explicar un gesto que hizo varias veces en su exposición: el famoso "dedo acusador". “Con mi dedo índice señalaba la mentira. Por eso se llama índice, porque indica. Lamento que (Macri) se moleste y que diga que es una conducta de persecución. Yo simplemente le recuerdo la verdad”.





En ese sentido, remarcó: “Entiendo la ansiedad de todos, empezando por la gente que más padece y de la que este gobierno se olvidó” y “cuando Macri se vaya la pobreza va a estar en el 40%. Pero nosotros llegamos para ocuparnos de ellos, los que más padecen son nuestra prioridad”.





“Si el 27 ganamos, tenemos con ellos la primera deuda que pagar y el 10 de diciembre comenzaremos a recomponer la situación en la que están, salarial y de abonado”, dijo aunque reconoció que se enfrentará con un “escenario de mucha complicación, extremadamente difícil”.