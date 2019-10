El ministro Frigerio dijo que a las 21 ya estarán los primeros resultados y destacó la “transparencia” del proceso electoral





El ministro Rogelio Frigerio garantizó la "absoluta transparencia" del proceso

electoral del próximo domingo en nuestro país. (Foto/Télam)

Nacionales - El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, dio este viernes “garantías” de “absoluta transparencia” en las elecciones del domingo, y estimó que “antes de la medianoche estará escrutado el 90% de los votos”, porque el proceso va a ser “más ágil”, y de esa forma se podrán “conocer los resultados” para saber a esa quién es el nuevo presidente de la Nación.

“Estamos convencidos de que van a ser elecciones que van a transcurrir en paz y con absoluta transparencia y hemos trabajado mucho junto a la Cámara Nacional Electoral para que esto suceda”, dijo Frigerio, ante la consulta de Télam , en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.





Además, expresó que “el escrutinio va a ser más ágil y transparente que el anterior, cuando antes de la medianoche tuvimos los resultados y lo mismo ocurrió en el 2017, a diferencia del 2015 cuando se conocieron los resultados del escrutinio provisorio recién al día siguiente”, que dieron ganador a Mauricio Macri.





Respecto al ingreso de los datos de los votos y la carga y la difusión, Frigerio aclaró que “salvo que se reitere el pedido del juzgado federal de hacerlo luego de las 21 solo si se hubieran computado el 10% de los distritos de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, no hay dudas de que a las 21 ya vamos a tener resultados para compartir”.





Con respecto a las acusaciones sobre los integrantes de las autoridades de mesa, el titular de la cartera del Interior manifestó: "No es el poder Ejecutivo el que designa las autoridades de mesa ni de las escuelas, esa es la Justicia electoral. Nosotros no hemos tenido una denuncia concreta de estas irregularidades, sin embargo, insisto en todo lo que tiene que ver la fiscalización del proceso es una responsabilidad de los partidos políticos y no del estado, dado el esquema y el modo en el que se sigue votando en la Argentina. La justicia electoral ha decidido cambiar algunos presidentes de mesa en virtud de que se detectó que tenían una afiliación partidaria y entiendo que en algunos casos han modificado también a los delegados judiciales en las escuelas pero no son casos números, son puntuales en alguna jurisdicción".





Consultado por las denuncias de fraude, manifestó: "Se ha hecho un deporte en la Argentina, antes de cada elección siempre poner en duda la transparencia del escrutinio y no me refiero a un determinado partido político, digo en general,. Lamentablemente por las dudas siempre se denuncia fraude y creo que eso no le hace un favor a la democracia. Nosotros garantizamos la transparencia de lo que nos compete a nosotros como los organizadores del comicio junto con la justicia electoral y son los partidos políticos lo que dadas las características del sistema de votación actual tienen que garantizar la presencia de fiscales en cada una de las mesas y eso va a garantizar la transparencia de los comicios".