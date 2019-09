ESTABLECEN EL REGLAMENTO PARA LOS DEBATES PRESIDENCIALES

Se realizarán el 13 y 20 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral y en la UBA. Elegirán a 15 ciudadanos para presenciarlos

Cada postulante tendrá dos minutos para exponer sobre los temas determinados. Luego, habrá 30 segundos “libres”, que los participantes podrán usar para ampliar su exposición o interpelar a sus oponentes. Si un candidato resulta aludido, podrá responder o no. Esta modalidad acotada de intercambio también se terminó de pulir horas antes de la firma del reglamento.



DEBATE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (SANTA FE) DEL 13 DE OCTUBRE



UBICACIONES EN EL ESCENARIO (de izquierda a derecha)

Mauricio Macri (Juntos por el Cambio); José Luis Espert (Despertar); Juan José Gómez Centurión (Frente NOS); Roberto Lavagna (Consenso Federal); Alberto Fernández (Frente de Todos); Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda-Unidad).

ORDEN DE LAS EXPOSICIONES



1)

Mauricio Macri (Juntos por el Cambio);

2)

Alberto Fernández (Frente de Todos);

3)

Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda-Unidad);

4)

Juan José Gómez Centurión (Frente NOS);

5)

José Luis Espert (Despertar);

6)

Roberto Lavagna (Consenso Federal).

ORDEN DE LOS TEMAS



1)

Relaciones Internacionales;

2)

Economía y Finanzas;

3)

Derechos Humanos, Diversidad y Género;

4)

Educación y Salud.



DEBATE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL) DEL 20 DE OCTUBRE



UBICACIONES EN EL ESCENARIO (de izquierda a derecha)

Mauricio Macri (Juntos por el Cambio); Alberto Fernández (Frente de Todos), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda-Unidad); Roberto Lavagna (Consenso Federal); Juan José Gómez Centurión (Frente NOS); José Luis Espert (Despertar).

ORDEN DE LAS EXPOSICIONES



1)

Mauricio Macri (Juntos por el Cambio);

2)

Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda-Unidad);

3)

Roberto Lavagna (Consenso Federal);

4)

José Luis Espert (Despertar);

5)

Alberto Fernández (Frente de Todos);

6)

Juan José Gómez Centurión (Frente NOS).

ORDEN DE LOS TEMAS



1)

Seguridad;

2)

Empleo, Producción e Infraestructura;

3)

Federalismo, Calidad Institucional y rol del Estado;

4)

Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda.

UBICACIÓN EN LOS SALONES

Nicolás Del Caño (Frente de izquierda-Unidad): Secretaría de Extensión Universitaria



Roberto Lavagna (Consenso Federal): Salón Rojo



Alberto Fernández (Frente de Todos): Salón Azul



José Luis Espert (Despertar): Vicedecanato



Juan José Gómez Centurión (Frente NOS): Secretaría Académica

El presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, destacó que el “alto nivel de consenso y cooperación” manifestado por los postulantes “facilitó la labor del tribunal”, que tendrá que definir en las próximas horas un único aspecto sobre el que no hubo acuerdo: quiénes serán los moderadores de los debates.Los enviados de los candidatos presidenciales consensuaron que serán dos parejas de periodistas por encuentro, y cada una conducirá un bloque. Serán duplas hombre-mujer, procurando que haya representación del interior del país, sobre todo en el debate a realizarse en Santa Fe.La semana pasada, los equipos de campaña votaron a sus elegidos de manera anónima. “Es cierto que el rol de los moderadores será acotado, pero ellos serán quienes al día siguiente hablen de lo que se vio en el debate. No es secundario”, razonó el representante de uno de los candidatos de la oposición.Luego de la firma del reglamento, los jueces de la CNE encabezaron el sorteo donde se repartieron los lugares en las gráficas, las ubicaciones en el escenario, el orden de las exposiciones, el orden de los temas y los salones donde los candidatos podrán permanecer junto a sus equipos en la previa del debate y durante las tandas publicitarias.Del sorteo surgió una curiosidad: el presidente Mauricio Macri se ubicará en el extremo izquierdo del escenario en ambos debates, y también en los dos encuentros será el primero en hablar. Por motivos de seguridad, no se sorteó el salón que oficiará de “búnker” del mandatario y candidato a la reelección.En esas salas, cada participante podrá contar con diez acompañantes, que podrán asesorarlos durante los cortes publicitarios. A su vez, cada candidato podrá llevar hasta 15 invitados especiales a la tribuna del Paraninfo, en el caso de la Universidad Nacional del Litoral; y hasta 20 al Salón de Actos de la UBA. Allí también podrán presenciar el debate ciudadanos particulares -cinco en el primer encuentro y diez en el segundo-, quey serán sorteados el 1 de octubre.En la reunión de este jueves también se resolvió que los contrincantes no podrán contar con ningún tipo de material de apoyo a la hora de exponer. Según supo este medio, el presidente Macri fue el único que mandó a hacer ese pedido, y sus rivales no se lo concedieron. Así, los candidatos solo contarán con hojas en blanco y lapiceras, para hacer anotaciones