«CRISTINA SE FUE DEJANDO UNA DEUDA DE US$ 254.000 MILLONES»

El diputado Mario Negri desmintió el “desendeudamiento” kirchnerista que produjo “un monumental déficit fiscal”





Mario Negri

Nacionales - El jefe del interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados, Mario Negri, intentó desmitificar los argumentos habituales del kirchnerismo respecto del “desendeudamiento” registrado durante su gestión. Según el legislador radical, el kirchnerismo heredó una deuda de 144.000 millones de dólares y dejó al irse otra de 254 mil millones.

En un trabajo publicado en el diario Clarín , Negri señala que a fines de 2001, la deuda pública ascendía a 144 mil millones de dólares y a principios de 2002 se declaró el default. Fue Néstor Kirchner quien en 2005 renegoció la deuda defaulteada con quitas de capital, extensión de plazos y reducción de tasas, con lo cual inició así el período que el kirchnerismo reivindica como de “desendeudamiento”.





Sin embargo Negri sostiene que una década más tarde, Cristina Fernández de Kirchner dejó el Gobierno con una deuda pública superior a los 254 mil millones de dólares. “Es decir con un incremento de US$ 110.000 millones, a pesar de la quita de 2005”, detalla el diputado cordobés.





Según Negri, “la épica del ‘desendeudamiento’ se evaporó al ritmo del monumental déficit fiscal sobre el que Cristina Kirchner edificó lo que llama ‘modelo de crecimiento con inclusión’”. Esto es, “a pesar de recibir la deuda renegociada y un superávit del 2,1 % del PBI, dejó el gobierno con un déficit fiscal cercano al 8 % del PBI y una deuda multiplicada y nuevamente en default desde 2014, al no reconocer el fallo de la Justicia de los EE.UU. sobre los bonistas que no aceptaron el canje. Además de reservas netas negativas en más de US$ 2.500 millones”.





Puntualiza el jefe del oficialismo en Diputados que “cuando Cambiemos asumió, la deuda pública era de US$ 254.000 millones y generaba intereses anuales por US$ 10.000 millones. Para afrontar su pago fue necesario tomar US$ 40.000 millones, lo que explica casi el 60% del total de la deuda contraída entre 2016 y 2019”.





Negri agrega que el default que dejó el kirchnerismo “obligó a tomar préstamos por US$ 9.300 millones más, que tuvieron como destino el pago del fallo del juez Griesa, el pago al Club de París, el fallo por la estatización de AySA, y otros juicios en el CIADI”. Es decir, enfatiza el diputado cordobés, que “Cambiemos tomó cerca de US$ 50.000 millones sólo para pagar los intereses de las deudas heredadas del ‘desendeudamiento’ que dejó el kirchnerismo”.





Según el legislador radical, el otro factor que generó un aumento de la deuda fue el financiamiento del “monumental déficit primario heredado”. Si bien se logró bajarlo a sólo 1,0% del PBI para 2019, “durante estos cuatro años fue necesario emitir deuda por US$ 20.000 millones para evitar un drástico recorte y congelamiento de los salarios y las jubilaciones -como se hizo en Portugal- y sobre los programas sociales, algo que muchos pregonaban como la solución a todos nuestros males olvidando que Argentina tiene una pobreza estructural del 30%”.





Respecto de la acusación persistente que lanzan desde la oposición respecto de que el endeudamiento propiciado durante esta gestión fue para “financiar la fuga de capitales”, Negri sostiene que “la realidad demuestra que cuando este Gobierno asumió, la deuda ascendía a US$ 254.000 millones y actualmente es de US$ 323.000 millones, incluidos los US$ 13.000 millones del Bono PBI”. Es decir que “aumentó US$ 69.000 millones, de los cuales US$ 50.000 millones fueron para pagar intereses y capital de la deuda anterior a 2015 y US$ 19.000 para financiar el déficit fiscal también heredado”.





Negri concluye señalando que estos datos demuestran que “durante el primer gobierno de Cristina Kirchner salieron del sistema financiero -lo que llaman ‘fuga’- US$ 70.100 millones, exactamente la misma cifra que en el período 2016-2019. Hubo que pagar deuda anterior a 2015 y financiar el déficit fiscal heredado”.