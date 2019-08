Alberto Fernández cerró la campaña de Todos, en Rosario

y dijo que “nunca más me voy a pelear con Cristina”





Alberto Fernández y Cristina Kirchner, durante el acto de cierre frente al Monumento

a la Bandera, en la ciudad de Rosario. (Foto/Reuters)

Nacionales - Alberto Fernández y Cristina Kirchner cerraron la campaña del Frente de Todos en Rosario, frente al Monumento a la Bandera. Acompañado por una docena de gobernadores peronistas y los mandatarios que ya fueron electos, encabezaron un acto multitudinario a cuatro días de las PASO.

"Vamos a ser nosotros los que recuperemos las fábricas, los que volvamos a encender las maquinarias y los que volvamos a dar trabajo", aseguró Fernández, eufórico, frente a la ovación de sus seguidores.





El precandidato a presidente del Frente de Todos dijo que pondrá de pie la Argentina como lo hizo junto a Néstor Kirchner en el 2003 y que no defraudará a aquellos ciudadanos que votaron por el actual gobierno nacional en el 2015 y hoy cuestionan la gestión de Cambiemos.





Durante su discurso, Fernández le agradeció a la expresidenta por haberlo elegido para ser candidato y afirmó: "Nunca más me voy a pelear con Cristina porque vamos a hacer la Argentina que todos merecen".





El exjefe de Gabinete cuestionó la gestión de Mauricio Macri y aseguró que dejan"11 mil millones de dólares de reservas reales y una moneda devaluada un 300%". "Nosotros ya salimos de este laberinto y lo hicimos por la dignidad del pueblo argentino", indicó.





"Tengan la certeza de que no los voy a defraudar. Si alguna vez me ven claudicar en algo que les prometí, salgan a la calle y recuérdenme que les estoy fallando", afirmó en el tramo final de su discurso.





Junto a la dupla Fernández estuvieron los gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Carlos Verna (La Pamapa), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).





Además, estuvieron los mandatarios electos Omar Perotti (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). También el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González y el de Santiago del Estero, José Emilio Neder. También estuvo la vicegobernadora electa de Santa Fe, Alejandra Rodenas.





Hasta Rosario también viajaron el primer candidato a diputado Sergio Massa, el candidato a gobernador Axel Kicillof, el candidato a jefe de Gobierno porteño Matías Lammens y un grupo de intendentes del conurbano.





Por otra parte, la expresidenta Cristina Kirchner dijo que nunca pensó "ver a tantas familias viviendo en la calle" y dijo que fue importante "reconstruir la unidad para encarar una tarea que será muy difícil", en referencia a la recuperación de la economía.





"Los dirigentes políticos no duermen en las calles. Tampoco lo hacen sus familias. Ninguno se queda sin trabajo ni come una vez al día. Ninguno de ellos tiene problema para comprar remedios. Por eso los dirigentes políticos tienen la obligación moral, ética y democrática de ponerle fin a esta situación", expresó la ex mandataria.





En esa línea, afirmó: "No podemos imaginarnos otros cuatro años más de esta política". Y agregó: "Quiero que la gente vuelva a tener trabajo y que los pibes vayan al colegio a estudiar, no a comer".