«EL KIRCHNERISMO NO TIENE CREDIBILIDAD EN EL MUNDO»

Macri dijo que iba a revertir la elección y culpó a la principal fuerza opositora por la disparada del dólar este lunes





Mauricio Macri y Miguel Pichetto durante la conferencia de prensa de este lunes,

tras los resultados de las PASO, desfavorables para el oficialismo. (Foto/Télam)

Nacionales - El presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa este lunes tras la amplia diferencia obtenida por el Frente de Todos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas el domingo y prometió revertir el resultado de cara a octubre. Al mismo tiempo, se refirió a los movimientos en los mercados financieros de este lunes que dispararon la cotización del dólar hasta alcanzar los 57 pesos por divisa y lo vinculó a la desconfianza del kirchnerismo en el ámbito internacional.

En el Salón de los Pueblos Originarios de Casa Rosada el mandatario habló luego de una reunión de gabinete mantenida a la par de que el Banco Central vendía reservas para contener al dólar, que trepó casi 11 pesos en la jornada.





Junto al candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto agradeció a quienes “acompañaron ratificando el camino del cambio que se inició hace tres años y medio y del cual tenemos mucho por recorrer”.





Reconoció que el resultado adverso “representa una bronca acumulada de todo el proceso duro económico que hemos tenido que recorrer a partir del arranque de la herencia que recibimos que era realmente muy difícil”





En el plano político, se mostró esperanzado de que en octubre revertirán “esta mala elección” y apostó a alcanzar la segunda vuelta en noviembre.





A nivel económico, informó que instruyó a sus funcionarios “para que preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos” y apuntó al kirchnerismo por el terremoto financiero registrado en la jornada.





“Todos tenemos que entender que el problema mayor que tenemos es que la alternativa al gobierno, la kirchenrista, no tiene credibilidad en el mundo. No tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Eso debería hacer una autocrítica el kirchnerismo y construir la credibilidad que hoy no tiene”, apuntó.





En el mismo sentido, agregó: “Hay un problema grave entre el kirchenrismo y el mundo. El mundo económica político no confía en lo que pretenden hacer con la Argentina otra vez. Tienen ellos que trabajar para generar esa credibilidad”.





Consultado sobre si se había comunicado con Alberto Fernández, Macri dijo que lo había hecho “con todos los candidatos que quedaron confirmados” el domingo, para invitarlos a participar de una campaña que ofrezca “valor agregado” a los electores





El Ppresidente también trasladó la responsabilidad a la oposición frente a la pregunta sobre si su campaña no había contribuido, al atribuirle a sus rivales la intención de no respetar los compromisos, a la inquietud cambiaria y de los mercados. “Fueron ellos los que dijeron que no iban a respetar los compromisos, fueron ellos los que dijeron que no iban a cumplir con las Leliqs. No lo dije yo”, contestó.





Dijo a su vez que, a diferencia del triunfo no traumático de Lula, en Brasil, cuando sucedió a Fernando Enrique Cardozo, hoy el kirchnerismo tiene que demostrar que va a hacer distinto las cosas, porque “ya gobernó”, mientras que el líder del PT “no había gobernado”.





Macri se apoyó, para fundamentar su razonamiento, en el distinto comportamiento de los mercados el viernes y hoy y concluyó que “para los mercados fue una mala noticia” el resultado del domingo, “porque esperaban que los votos acompañarían el cambio; tienen que recuperar la confianza que perdieron en tantos años de gobierno”.