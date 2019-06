La confesión de Pichetto ante empresarios: votaría a Macri

Miguel Ángel Pichetto

Por Fernando Laborda





Las diferencias entre los integrantes de Alternativa Federal continúan al rojo vivo. Luego de que Sergio Massa , a quien muchos ven con un pie en el kirchnerismo, planteara la semana pasada la necesidad de construir una nueva mayoría para evitar que Mauricio Macri siga gobernando la Argentina después del 10 de diciembre, el senador Miguel Angel Pichetto admitió ayer, durante un almuerzo con empresarios de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, que, frente a un hipotético escenario de segunda vuelta entre el actual Presidente y la fórmula que integran Alberto Fernández y Cristina Kirchner , estaría más cerca de la fuerza política que hoy gobierna el país.

Ante una pregunta acerca de por cuál sector optaría si, de cara a un eventual ballottage, tuviera que elegir entre Macri y el binomio kirchnerista, Pichetto fue claro: "Voy a estar más cerca del espacio democrático. Volver para atrás sería lo peor que le podría pasar a la Argentina". Inmediatamente, el auditorio que se dio cita en un salón del Palacio Duhau Park Hyatt, en el barrio porteño de la Recoleta, estalló en un aplauso.





Instantes antes, el jefe del bloque de senadores del PJ se mostró duro ante la alternativa que plantea la expresidenta. Tras conjeturar que uno de los motivos del corrimiento de Cristina Kirchner del primer lugar de la fórmula presidencial es su visión de que el mundo en el que ella gobernó es muy diferente del actual, se preguntó: "¿Cómo sería el Mercosur con Cristina y Jair Bolsonaro ? Imposible". Destacó también que "en Venezuela, el salario promedio actual es de 20 dólares y ese modelo puede venir a la Argentina". Y no dejó de criticar al potencial candidato a gobernador bonaerense del kirchnerismo, el exministro de Economía Axel Kicillof : "Hizo economía prosoviética, una economía que solo crecía en el sector público, y dejó una bomba de relojería para que volara en 2018", opinó.





El encuentro, organizado por la cámara que agrupa a empresas francesas en la Argentina y que preside Rodrigo Pérez Graziano, reunió a medio centenar de representantes de empresas, quienes le transmitieron el titular del bloque de senadores del PJ por el impacto que podría tener la incertidumbre electoral sobre la economía argentina.





Uno de los empresarios presentes le trasladó su temor de que, si el kirchnerismo recibiera el apoyo de Massa y alcanzara un porcentaje mayor al 40% en la primera vuelta, se produjera un "efecto puerta 12", con inversores huyendo velozmente de la Argentina. Pichetto le respondió que "en política, dos más dos no es cuatro ni uno más uno es dos" y puntualizó: "No veo a nadie ganando en primera vuelta con más de 40 puntos y diez de diferencia. Veo un escenario de ballottage". Añadió que, "gane quien gane" las elecciones, "estaremos en problemas sin un gobierno de unidad nacional que pueda poner en marcha los cambios estructurales" que la Argentina requiere.





El senador rionegrino y uno de los líderes de la hoy alicaída Alternativa Federal dijo también que si él fuera parte del Gobierno "estaría preocupado por los dos, tres o cuatro puntitos que le podría sacar José Luis Espert" al oficialismo, desde la derecha liberal. También declaró que lo iría a buscar a Juan José Gómez Centurión , el extitular de la Aduana que se alejó de Cambiemos con la idea de ser candidato por fuera de esa coalición, "para que armara una política militar que el país necesita".





Pese a no ocultar cierta desilusión con las actitudes de Roberto Lavagna y de Massa, expresó que "la oportunidad de la Alternativa Federal todavía está" y que hay tiempo hasta el 12 de junio, cuando vencerá el plazo legal para presentar alianzas electorales. Sobre el exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner , fue sumamente crítico: "No ha habido convicción en Lavagna. No entendió lo que es la política ni los mecanismos para dirimir diferencias". No obstante, expresó su deseo de que Lavagna "se avenga a la interna" y que "ojalá, podamos reconstruir el espacio del centro".





En referencia a Massa, Pichetto consideró que "no está mal ser un poco pragmático", pero que "lo que no se puede es cambiar las posiciones de un extremo a otro", aunque se manifestó esperanzado de que cumpla su compromiso de participar de las primarias abiertas dentro de Alternativa Federal.





Cuando se le preguntó si imaginaba al gobierno de Macri convocando a dirigentes de Alternativa Federal a trabajar juntos (en medio de versiones que situaban a Pichetto como un eventual compañero de fórmula de Macri), el senador justicialista fue categórico. Afirmó que no ha habido ninguna convocatoria del Gobierno, al margen de que personalmente se mostró de acuerdo con los diez puntos propuestos por el presidente Macri, y dijo que prevaleció la lógica de la polarización de Jaime Durán Barba .





Fue crítico con el Gobierno, al señalar que "en tres años y medio se fueron 70 mil millones de dólares de la Argentina" y que fue una "tontería" usar los recursos que generó el blanqueo de 2016 para la reparación histórica, porque no resolvieron el problema de los juicios previsionales, que continuaron viralizándose.





Aun así, Pichetto elogió la política exterior de Macri y dejó para el final de su encuentro con los empresarios la confesión que alegró a la mayoría de los presentes: indicó que, si bien apostaba a que Alternativa Federal pudiera reconstruirse y llegar a un ballottage, en la eventualidad de que tuviera que elegir entre Macri y el kirchnerismo, optaría por el primero. Una diferencia sustancial con Massa, quien desde hace bastante tiempo se abstiene de cuestionar a Cristina Kirchner públicamente y ayer insistió, al hablar ante estudiantes y autoridades de la Universidad Católica Argentina, en que "la mayoría de los argentinos están cansados del gobierno" de Macri.