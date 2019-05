UCR SIGUE EN CAMBIEMOS PERO EXIGE AMPLIAR LA COALICIÓN

La Convención Nacional aprobó esa decisión tras duras

críticas del presidente del partido, Alfredo Cornejo, a la

gestión de Mauricio Macri.





Tras el duro discurso del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, la Convención

Nacional ratificó seguir en Cambiemos pero ampliando la coalición. (Foto/MDZ)

Nacionales - La Convención Nacional de la UCR ratificó este lunes su pertenencia a Cambiemos, en un documento que se sometió a votación al cabo de un encendido debate, donde el partido centenario pidió además “reformular” y “ampliar” la coalición que nació en 2015 y que llevó al poder a Mauricio Macri.

El encuentro se desarrolló a partir de las 15 en Parque Norte con la participación de más de 315 convencionales de todo el país, convocados para debatir sobre su rol en la alianza gobernante a tres meses de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).





En el texto que se aprobó este lunes a mano alzada, la UCR no solo confirmó su acuerdo con el Pro y la Coalición Cívica, sino que exigió la “reformulación, ampliación, fortalecimiento, mejora e institucionalización” de Cambiemos “a través de un programa común que responda a los preceptos doctrinarios de la UCR”.





La votación del documento se realizó al cabo de un duro discurso del presidente del partido, Alfredo Cornejo, con críticas hacia el Pro y exposiciones de una larga lista de convencionales que se extendió por más de cinco horas en el predio porteño de Parque Norte, donde más temprano este lunes un grupo de militantes cantó contra el presidente Mauricio Macri.





En el documento votado se establece como condición de la permanencia de la UCR en Cambiemos la "formulación de una coalición con un esquema de funcionamiento reglado sistémico que provea certidumbre en los procesos decisorios".





Otro de los pedidos del partido fue el de promover mayor “certidumbre en los procesos decisorios”, y asimismo crear una “comisión de acción política” para “procurar la ampliación de la coalición, su fortalecimiento e institucionalización”.





Esa mesa quedaría integrada por los tres gobernadores radicales actuales (Alfredo Cornejo, de Mendoza; Gustavo Valdés, de Corrientes; y Gerardo Morales, de Jujuy), además de tres miembros nominados por la mesa directiva del Comité Nacional. Entre las funciones de esa nueva comisión, figura la de promover “la participación de las autoridades de la UCR en paridad de condiciones en la adopción y discusión de políticas y decisiones de gobierno”.





A nivel electoral, se establece que podrán acordarse listas de unidad en los distritos, o “en su defecto, dirimir la mejor oferta electoral del espacio político en las PASO”.





En la convención, donde se entonó la marcha radical y hubo un homenaje a dirigentes partidarios fallecidos en el último tiempo, se aprobó además la incorporación de la paridad de género en la carta orgánica de la UCR, a propuesta de Lilia Puig de Stubrin.





La jornada atravesó un momento de tensión cuando un grupo reducido de militantes ubicados a pocos metros de los convencionales entonó el clásico canto con insultos al presidente Macri y abucheó a los oradores que manifestaban su apoyo a la continuidad en Cambiemos.





Críticas de Cornejo





El titular del comité federal de la UCR, Alfredo Cornejo, lanzó duras críticas al Gobierno nacional en la convención partidaria que define el futuro de su lugar en la alianza Cambiemos.





“Tenemos posibilidades ciertas de perder las elecciones de octubre y el ballotage”, advirtió con firmeza el gobernador, por lo cual consideró vital “ampliar la alianza incluyendo a peronistas republicanos”, se preguntó.





"Debe entender el presidente Macri que debe ser tolerante y escuchar más. Que no le proponemos cosas sin sentido", dice Cornejo y ratifica la pertenencia de la UCR a Cambiemos "o como se tenga que llamar el frente".





“Ratificamos orgullosos lo que hicimos en 2015, pero con humildad y sin soberbia admitimos: no hemos logrado objetivos que enamoren a los sectores medios, medio-bajos, que han recibido de este Gobierno solo el ajuste”, dijo en crítica abierta a Mauricio Macri.





“Exigimos más coalición y menos Pro en las decisiones”, agregó el gobernador, en referencia a una queja que se sintió durante todo el día: el poco peso que tuvo el radicalismo en la política de Cambiemos a nivel nacional.





Además consideró que el presidente “ha cometido errores políticos garrafales”, y puso como ejemplo la billetera generosa para con provincias peronistas que no adhirieron a los consensos básicos de gestión.





"No hemos logrado bajar la pobreza", reconoció Cornejo al tiempo que admitió que "se ha endeudado más el país y no tenemos resultados económicos". "Nosotros no debemos callarnos, debemos hacer crítica y autocrítica, pero también elevar las propuestas para no quedarnos en la queja", dijo el jefe de la UCR.





En este sentido ratificó su propuesta de permanecer dentro de la alianza Cambiemos, pero también "procurar la conformación de un frente mucho más amplio que logre los objetivos que no logramos hasta aquí y que espera buena parte del pueblo argentino".





En uno de los pasajes más duros de su discurso Cornejo habló sin tapujos de la "extorsión" que sufren los radicales de parte del macrismo. "Pedimos que dejen de extorsionarnos con cada crítica del raicalismo", señaló.





"Dicen que cada crítica nuestra por las tarifas dispara el riesgo país . Que cada cuestionamiento político impacta en la inflación o le suma a Cristina Kichner (....) Queremos decirles: ¡Basta de extorsionarnos!", enfatizó Cornejo.