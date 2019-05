LAVAGNA CONFIRMA QUE VA POR AFUERA DE ALTERNATIVA FEDERAL

El economista dijo que «hubo diferencias de fondo» y criticó que Juan Schiaretti haya convocado a Daniel Scioli.





Roberto Lavagna

Nacionales - El economista y precandidato a presidente por Consenso 19, Roberto Lavagna, confirmó este miércoles que se postulará en las elecciones primarias del 11 de agosto próximo por afuera de Alternativa Federal, dejando de lado cualquier tipo de alianza.

En ese sentido, explicó que no estuvo presente a la reunión que Alternativa Federal realizó este mismo miércoles debido a que el martes se reunión con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y surgieron "diferencias de fondo".





Sobre esas diferencias, el economista dijo que hay dos causas: por un lado la relación del espacio político con el presidente Mauricio Macri, con el que “se acordó” seguir con el ajuste, y por otro la convocatoria “inconsulta” a dirigentes cercanos al kirchnerismo.





Lavagna explicó que no está de acuerdo en incluir en su espacio a dirigentes que lo posicionan a él cerca de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y mencionó el caso del exgobernador bonaerense Daniel Scioli, a quien llamó Schiaretti.





"Es todo lo contrario de lo que venimos planteando desde el día uno, que es estar al margen de la grieta. Los dos lados de la grieta no miran los intereses de la gente", analizó el candidato que recibió el apoyo de Margarita Stolbizer y el gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz.





Además, consideró que "Alternativa Federal es algo más chiquito que Consenso 19". "Son dos conjuntos distintos, mientras hubo coincidencia esos dos conjuntos podían ir adelante. Alternativa Federal es una partecita de consenso 19", insistió el economista en diálogo con C5N .





Señaló que Consenso 19 “es de centro”, con varios partidos políticos o parte de partidos, con un programa que ha sido definido y a él se atiene. “Si en Alterativa Federal ha habido cambios, es su derecho pero nosotros no tenemos por qué seguir ese juego”, enfatizó.





¿Usted va a ser precandidato por afuera de Argentina Federal?, se le consultó al economista. A lo que Lavagna respondió: “Sí, claro. Sí, claro. Por ahora de Consenso 19, efectivamente. Que es un grupo que tiene a parte del justicialismo, del radicalismo y del sindicalismo”.





“El lunes el radicalismo tiene su convención. Vamos a recibir con mucho placer y con los brazos abiertos a todos los radicales que no se sientan representados por esa Convención y sobre todo por esa relación tan extraña que tienen con el PRO”, dijo Lavagna.





Por último, al ser consultado sobre si Alberto Fernández lo llamó por teléfono para intentar algún entendimiento, expresó que "no se comunicó" y que fue el único dirigente del peronismo kirchnerista que entendió que "no puede conseguir nada con nosotros".





“El Presidente hizo una consulta en torno a unos puntos que propuso (para un acuerdo). Nosotros fuimos los primeros en contestarle, con una crítica: no figuran las palabras crecimiento ni trabajo ni educación. No podemos nosotros aprobarlo así. Las prioridades no están en esos diez puntos. Ayer a la tarde, en representación de Alternativa Federal (Juan Schiaretti) acordó con el Presidente sobre esos puntos. Los redujeron a seis, pero básicamente están enfocados en el ajuste fiscal y pagarle a los acreedores.





¿Usted ve en Schiaretti un aliado del Gobierno nacional?, se le consultó a Lavagna. Y él respondió: “Yo no hago juicio. Digo: ayer acordaron, está en todos los diarios de hoy. Acordaron seis puntos, que son básicamente ajuste y pago a los acreedores. Pero ni una palabra de crecimiento, de educación ni trabajo”, sostuvo.