El gobernador Juan Schiaretti reiteró que habrá "una tercera vía" con un candidato del espacio político que integra.





Córdoba - "El peronismo federal tiene que tener una oferta propia". Con esa frase, el gobernador Juan Schiaretti insistió este lunes en que el espacio político que integra tendrá un candidato para la elección presidencial por fuera del kirchnerismo y de Cambiemos.

"No comento lo que hace otro espacio político. No soy parte del kirchnerismo. (Alternativa Federal) va a tener fórmula propia. No vamos a formar parte ni de una alianza con el kirchnerismo o Cambiemos. Vamos a presentar candidato en las elecciones presidenciales", dijo Schiaretti en una entrevista concedida al programa Entre nostros Rebecca, de Canal 10 , en la que también estuvo Hugo Juri, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba.





El sábado, poco después de que Cristina Fernández anunció que será candidata a vicepresidenta en una fórmula encabezada por Alberto Fernández, Schiaretti había señalado a La Voz que la exjefa de Estado "pertenece a otro espacio".





"No opinamos sobre las decisiones de otra fuerza política. Estamos trabajando en la construcción de una Alternativa Federal y esta construcción va a tener una representación en las próximas elecciones presidenciales", había indicado el gobernador.





"Al candidato lo vamos a elegir entre todos antes del 22 de junio. Pero hay que bajar la ansiedad: falta un mes, que en tiempos de Argentina es un siglo", aseveró, además de volver a aclarar que su lugar es el que le asignaron los cordobeses, y que "nadie le propuso nada", en referencia a una candidatura a nivel nacional que descartó de plano.





"El Presidente (Mauricio Macri) no me llamó para pedirme alianza. Me dijo que me va a convocar seguramente esta semana. No voy a ser yo el que la haga pública, por respeto institucional. Me llamó para hablar de los puntos que él dijo y no sé qué otras cosas. No creo que me llame para tentarme para alguna cosa. No hablé con Alberto Fernández. Me dicen y 'si me llama Cristina...', ¿cómo no la voy a atender? Por una cuestión de educación", dijo.





El gobernador reelecto también respondió sobre el tema de su salud, sobre el que se tejieron desde medios porteños especulaciones que incluso ponían fecha a una supuesta operación en Houston.





"Alguien les vendió (a los periodistas que difundieron esa información) pescado podrido. Parece una operación de servicio de baja estofa. No me preocupa averiguar quién es, porque en la provincia no hacemos inteligencia. Hacer inteligencia no nos parece democrático. Mil veces prefiero estos problemas, antes que hacer inteligencia", dijo Schiaretti.





Antes se había referido a la utilización de esos rumores en la campaña electoral por la gobernación de Córdoba.





"Es de muy mala fe utilizar la salud de un candidato que además es gobernador de la segunda provincia para especular y generar zozobra y miedo en la población. No entiendo cómo alguien cree que se puede usar este tipo de cosas en una campaña. Lo mismo que utilizar el narcotráfico. La mejor aclaración la hizo la ministra de Seguridad de la Nación: usar el narcotráfico termina favoreciendo a los narcotraficantes", señaló.





Gestión de Macri





"Evaluar la gestión de Macri es algo que tienen que hacer los argentinos. Mi responsabilidad es tener una relación constitucional correcta con el Gobierno nacional", se desmarcó el gobernador.





"Argentina va a salir solamente si hay un gran acuerdo nacional que establezca políticas de estado. No se puede estar refundando el país cada cuatro años, porque en veinte años vamos a estar en el mismo lugar. Hay que hacer sí o sí acuerdos con todos los sectores".