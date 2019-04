MUERE EL EXPRESIDENTE PERUANO ALAN GARCÍA

Se pegó un tiro en la cabeza cuando la policía iba a detenerlo por la investigación de corrupción en el caso Odebrecht.





Perú - El expresidente de Perú, Alan García, murió este miércoles a la mañana tras dispararse en la cabeza en su casa en medio del operativo policial que había llegado para detenerlo por sus supuestos vínculos en la trama de corrupción del caso Odebrecht. Al momento de arribar los agentes, el exmandatario se encerró en su habitación y se pegó un tiro en la cabeza.

La noticia fue publicada por el diario El Comercio , que indicó que tras el episodio el exmandatario "fue trasladado desde su casa en Miraflores hasta al hospital de emergencias Casimiro Ulloa minutos después de que llegaran agentes de la policía para proceder con su detención preliminar".





El actual presidente, Martín Vizcarra, fue el primero en comunicar sus condolencias tras el suicidio: "Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos". Desde su internación este miércoles a la mañana, García fue operado y tuvo tres paros cardíacos, que complicaron su estado.





Este miércoles temprano se había confirmado la orden de la Justicia de arrestarlo por un plazo de 10 días por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en el marco del caso Odebrecht, el escándalo de corrupción desatado en Brasil y que afecta a varios países de la región.





Las primeras versiones indican que los agentes llegaron temprano en la mañana, pasadas las 6, al domicilio del político y que una vez allí García les dijo que debía llamar a su abogado, se encerró y se suicidó. En ese instante escucharon un disparo a lo lejos, que venía de la habitación del exmandatario. Entonces, forzaron la puerta para entrar y lo encontraron sobre una silla, ensangrentado.





La causa contra García





García era investigado por presuntos sobornos en la construcción de un tren para Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora brasileña Odebrecht. Por ello, también este miércoles, la Policía arrestó a Luis Nava, exsecretario general de Presidencia, y Miguel Atala, exvicepresidente.





El expresidente siempre defendió su inocencia pese a las sospechas en su contra y ayer lo hizo en un mensaje publicado en Twitter: "Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado".





García gobernó Perú en dos mandatos -de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011- y en los últimos años hizo frente a las acusaciones vertidas contra él por presunta corrupción. En noviembre del año pasado el Poder Judicial ya había dictado 18 meses de impedimento de salida del país en su contra. Entonces solicitó asilo sin éxito a Uruguay tras refugiarse en la Embajada uruguaya de la capital peruana. Al fallecer, tenía 69 años.