Pabo Kosiner dijo que «necesitamos construir un espacio alternativo a la grieta» al referirse a declaraciones

de Roberto Lavagna.





Pablo Kosiner

Salta - El diputado nacional Pablo Kosiner opinó que “el fraccionamiento hoy no es negocio para nadie”, al ser consultado por las expectativas electorales y las declaraciones de Roberto Lavagna, quien se diferenció del espacio peronista no K.





“Nosotros lo que necesitamos, llame como se llame, es construir un espacio alternativo a la grieta, que nuclee a los argentinos que no quieren votar a Mauricio Macri o a Cristina Kirchner”, señaló el salteño en diálogo con radio Continental .

Luego de que el exministro de Economía se diferenciara de Sergio Massa y además dijera que está formando un proyecto propio, el legislador aclaró que “este espacio no es el PJ”. “Las PASO son obligatorias por ley, no son cerradas, no son internas del peronismo. Este tiene que ser un espacio donde participen la mayor cantidad de sectores posibles”, sostuvo.





El jefe del interbloque Argentina Federal consideró que “sería un gran error, si estás construyendo un espacio plural, cerrarlo hoy a un nombre y apellido”. “Ojalá que Roberto Lavagna, que creo que tiene mucho para aportar, pueda coincidir en este espacio”, agregó.





Además, el diputado cercano al gobernador Juan Manuel Urtubey afirmó: “No podemos cerrarle la puerta a nadie que quiera salir de la grieta. Me parece que el fraccionamiento hoy no es negocio para nadie. Está bien que Lavagna construya su espacio desde su lugar, pero creo que no hay que cerrarse a dialogar y poder confluir el día de mañana en una propuesta electoral”, cerró.