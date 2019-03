Stornelli no se presenta ante Ramos Padilla y envía a su abogado

El fiscal no fue al juzgado de Dolores y presentó un escrito

Judiciale s - El fiscal federal Carlos Stornelli no se presentó este martes en el juzgado de Dolores a la tercera citación a indagatoria que había solicitado el juez Alejo Ramos Padilla, que investiga una presunta operatoria de espionaje ilegal.

A través de su abogado, Roberto Ribas, Stornelli presentó un escrito y volvió a plantear la "incompetencia" del juez y la nulidad del caso. En ese sentido, Ribas señaló que Ramos Padilla "se empeña, de manera oficiosa y nula, en llamar a prestar declaración indagatoria al Dr. Stornelli".





"En efecto, sin que aún haya sido resuelto o zanjada la cuestión (la incompetencia y la nulidad registran llamativa mora en resolverse; la segunda recusación no encuentra aún sustanciación), el juez insiste en proseguir oficiosamente la acción penal en contra de mi asistido, pretendiendo su comparecencia para declarar en indagatoria.Como se dijo, todos estos planteos irresueltos ponen en crisis a V.S. como juez natural del proceso, lo cual, de no encontrar respuesta y proseguir actuando de la manera en que lo hace, no puede sino acarrear un total avasallamiento de las garantías procesales que asisten a esta parte", escribió Ribas.





Ramos Padilla, a quien el Gobierno pidió investigar y remover, citó a Stornelli por tercera vez. En la causa está detenido con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D'Alessio, quien aparece en escuchas telefónicas y fotografías junto a Stornelli. El empresario Pedro Etchebest asegura que el falso abogado le pidió dinero a cambio de evitar que quedara detenido en el marco del caso de los cuadernos.