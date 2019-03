¿Cómo luce la misoginia?

Parroquianos de McSorley's Old Ale House se mofan de Lucy Komisar, la primera en beber

en ese pub que no admitía mujeres. Un camarero intentó impedir la entrada de Komisar y

una vez que estuvo dentro algunos clientes la abuchearon y otro le volcó una cerveza

en la cabeza. 10 de agosto de 1970. (Foto/Barton Silverman/The New York Times)