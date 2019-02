URUGUAY RECLAMA "ELECCIONES PRESIDENCIALES LIBRES" EN VENEZUELA

La Cancillería uruguaya dijo que se buscarán "garantías

para un proceso electoral creíble en el menor tiempo

posible". México no acompaña esta decisión.

Uruguay - El Grupo Internacional de Contacto (GIC) sobre Venezuela había redactado este jueves una declaración final tras el encuentro que se celebró en Montevideo. El texto que se divulgó en una primera instancia por parte de la Unión Europea no planteaba la necesidad de convocar elecciones y hablaba de "posiciones políticas diversas" entre los integrantes del grupo.

Sin embargo, la discusión continuó y esta no fue la declaración que se leyó horas más tarde. En una conferencia de prensa que brindaron el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa y la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, sí se solicitó que haya en Venezuela "elecciones presidenciales libres".

Además, el canciller uruguayo agregó que se buscará brindar "garantías para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible", aunque no se precisaron plazos.

México, en tanto, indicó que no acompaña esta decisión.

"No me niego a convocarlas, hay elecciones en 2024. No nos importa para nada lo que diga Europa de Venezuela, Europa que se encargue de sus problemas como el desempleo o la migración", respondió Maduro.