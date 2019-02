Cada vez que leo cómo Amazon, Starbucks o Facebook se las apañan para ahorrarse auténticas fortunas facturando en países x, emitiendo los pagos desde z y recibiendo desde, me pregunto por qué en vez de salir a la calle por chorradas no nos tiramos a la calle a protestar contra esta injusticia flagrante. Porque bastaría con que estos tipos pagaran impuestos como todo el mundo para que un montón de problemas, incluidos el hambre en el planeta y la educación universal, tuvieran remedio inmediato. Y aquí viene lo peor:¿Por qué? ¿Es masoquismo? ¿Negligencia? ¿Abulia? ¿Debilidad? ¿Por qué no reclamamos a nuestros gobiernos que lo hagan? ¿Por qué lo aceptamos con resignación fatalista? No puede ser. Cada vez que veo la cara de Zuckerberg, me dan ganas de cruzársela y de hacer que me firme un talón. Sin rechistar.