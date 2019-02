«Súbase al caballo y llámenos a todos los argentinos a unirnos»

“Pino” Solanas le pidió a Cristina Kirchner que conduzca a

la oposición para derrotar al “proyecto dañino” de Macri.





Fernando "Pino" Solanas

Nacionales - El senador nacional Fernando “Pino” Solanas aseguró que “si en las elecciones de octubre se derrota a este proyecto dañino, podemos empezar a dar vuelta la página”, y le envió un mensaje directo a Cristina Fernández de Kirchner: “Súbase al caballo y llámenos generosamente a todos los argentinos a unirnos, detrás de un conjunto de causas básicas por las que hemos luchado siempre y no las queremos perder”.

“Es un llamamiento lo que hay que hacer. No le hable sólo a su sector, ya lo tiene”, recomendó el senador, para agregar luego: “Acá lo que hay que hacer es hablarle al conjunto de los argentinos. Hay un pueblo que está acampado a la vera del camino, porque está un poco desorientado, se siente un poco desamparado o abandonado. Hay problemas acuciantes todos los días y no hay directiva, y además no se sabe adónde se va”.





Entrevistado por Radio Caput, Solanas agregó en su mensaje a la exmandataria: "Por favor comuníquese, si es posible, semanalmente o diariamente con su pueblo. Hay que llamarlos a todos. Argentinos: es la hora de unirnos. Tenemos que volver a reconstruir la confianza. No estoy diciendo de tapar los errores del pasado. Estamos acá porque todos aprendemos en el dolor. Los seres inteligentes y honestos aprenden de sus errores, cuando se los asume, como en las crisis familiares o de pareja. Hay gente que no ve nada y sigue de largo en la historia. Señora, háblele con el corazón, con toda la sinceridad y el talento, que usted lo puede hacer".





Solanas resaltó que “vivimos en un país que está en emergencia, que está viviendo uno de los momentos más delicados de su historia contemporánea”.





“Macri no conoce lo que es la ética. Es un señor que hace votar un nuevo blanqueo y tres meses después lo modifica por decreto para favorecer a sus familiares”, sostuvo.