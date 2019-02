«Sabemos que no están haciendo fila para votarnos a nosotros»

La campaña va entrando en calor, a tono con el verano político, de cara a las elecciones 2019. Y Mendoza es una tierra "vidriera" donde cada uno busca mostrarse y ganar su espacio. Así las cosas, luego de la visita que hizo días atrás el líder del frente Renovador y aspirante presidencial, Sergio Massa, ahora es el turno del mandatario salteño, Juan Manuel Urtubey, quien buscó diferenciarse de su competidor en el espacio Alternativa Federal, y aseguró que ya se ve triunfando en las PASO en agosto y peleando los comicios generales de octubre.

Su objetivo es claro: romper la polarización Macri-Cristina, aunque sabe que es un reto difícil porque "no hay gente haciendo fila para votarnos". Asimismo, promete que no se sumará a ningún "arreglo político" porque ese comportamiento "destruyó a la Argentina", lanzando un mensaje hacia quienes lo vinculan con un acuerdo con el kirchnerismo.

Sin embargo, sabe de las dificultades y limitaciones, aunque asegura que ya tienen un piso del 20% de votos, con la posibilidad de captar al 50% del electorado. "Si trabajamos fuerte podemos ser el espacio más votado del país. Aspiramos a que haya un espacio político competitivo que quiere un cambio a lo actual y no volver a lo anterior, donde la gente encuentre un canal de expresión. No están haciendo fila para votar por nosotros, soy consciente, pero el desafío es lograr que ese enorme sector de la sociedad argentina confíe en nosotros".

Asimismo, se metió en la discusión sobre la unificación de elecciones con el calendario nacional y la presión que ejerce el Gobierno sobre las provincias, aunque le restó importancia. "No desdoblamos porque la gente nos pidió que no quería tantas elecciones. Me parece que no es una cuestión sustantiva, se le da demasiado entidad, y la gente va a votar al que realmente quiera, sea quien sea. Es la experiencia que yo he tenido", cerró el candidato, quien apuesta a un cambio estructural de modelo económico, haciendo hincapié en la necesidad de reactivar la producción, dejando recetas "monetaristas" y poniendo a funcionar un plan "desarrollista" que garantice competitividad.