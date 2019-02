Entre el error y el terror, algo más que una letra

Por debajo de las previsibles promesas de campaña que una vez más florecerán en primavera y del despliegue festivo e irremediable de cálidos abrazos, profusión de besos y sonrisas, que sembrarán los competidores de esa hora, late y latirá la indócil realidad. Y, con ella, urgencias dramáticas. Más aún en un país como el nuestro, que, en tantas cosas, evoca los tumbos de El barco ebrio, de Arthur Rimbaud.

Habrá entonces, por un lado, evidencia de la conformidad con lo bien cumplido hasta aquí, que no solo no es poco, sino fundamental: el federalismo dejó de ser una ausencia crónica. Ya contamos con una Justicia que empieza a operar a fondo. Ya nos encaminamos hacia instituciones menos debilitadas y con logros de infraestructura que solo la insensatez o el fanatismo pueden subestimar. Pero, a la vez, hay y habrá mayor demanda de eficiencia en razón de lo adeudado. Y menos tiempo para demostrar que se sabe cómo proceder. Habrá que encaminar la economía sin más vueltas; restaurar nuestra moneda, ese símbolo elocuente de nuestra fragilidad. Habrá que hacer de la educación el centro de un proyecto de desarrollo sostenido. De la cultura, una herramienta para la construcción de civismo. Habrá que atenuar más y más la desigualdad si se quiere a la población convertida en ciudadanía. Habrá que terminar con la instrumentación política de la pobreza, capitalizada hasta hoy por la demagogia y el narcotráfico. Habrá por fin que dejar de homologar el entusiasmo indispensable que debe caracterizar a toda gestión política con la inconsistente alegría de quienes confunden la necesidad de un mensaje convincente con una terapia de rehabilitación.

Hay por lo demás en la Argentina corporaciones que han logrado combatir con éxito el fortalecimiento de la democracia pues en él vieron un mal negocio. Siempre les ha ido bien donde ella no prosperó. Por eso, lo que aún a los tropezones el Gobierno anda buscando no las atrae. Más aún: las preocupa y prefieren que las aguas vuelvan a correr por su cauce tradicional. No necesariamente son golpistas. Son conservadores de la peor calaña. Y entre sus integrantes se cuentan no solo sindicalistas y políticos, sino también empresarios, gente poderosa que no encuentra los ideales democráticos congruentes con sus propios intereses.