«DEBEMOS CURAR LAS GRAVES HERIDAS QUE EL ESCÁNDALO DE LA PEDOFILIA CAUSÓ»

El papa Francisco inauguró la cumbre de obispos y dijo

Mundo - "El pueblo santo de Dios nos mira y nos espera no con simples y obvias condenas, sino con medidas concretas y efectivas. Hacen falta concreciones", dijo este jueves el Papa Francisco en el Vaticano, en el comienzo de una histórica cumbre sobre pedofilia bajo su guía.

La reunión bautizada "La Protección de los Menores en la Iglesia" se celebra hasta el domingo en el aula nueva del Sínodo. Participan los presidentes de las Conferencias Episcopales de la Iglesia Católica, los jefes de las Iglesias Orientales Católicas, los representantes de la Unión de los Superiores Generales y de la Unión Internacional de las Superioras Generales, miembros de la Curia Romana y del Consejo de Cardenales.

"No hay ninguna justificación posible para no denunciar, para no desenmascarar, para no afrontar con coraje y firmeza cualquier abuso que se presente dentro de nuestra Iglesia", ratificó el religioso colombiano.