Cuando el amor es una fiesta

Lo mismo hicieron, tiempo después, estas religiones contemporáneas que llamamos patrias. No hay patria que no se pague cuatro o cinco festivos al año para ensalzar sus mitos fundadores: el día en que un grupito dio un golpe de Estado e inventó el país, el día en que murió un general que había matado suficientes enemigos, el día en que los grandes ancestros mataron suficientes. Cada patria tiene las suyas —como cada religión las tiene— y le sirven para diferenciarse, reunirse con los propios y separarse de los otros, reafirmarse.

Digo: como se debe. El amor puede ser de tantos modos, pero San Valentín consagra uno de sus modelos, el más ñoño, de romance joven, a ser posible hetero, champán, babita y velas. Al festejar San Valentín reproducimos la ilusión de ese formato, proclamamos que ese es el bueno y que, si acaso no lo concretamos, el problema no es del formato sino nuestro.

Porque el amor es, por supuesto, un deber ser contemporáneo: el deber ser contemporáneo. Hay pocas cosas más obligatorias que el amor: quien no lo tiene viene a ser alguien que no supo o no pudo, un ser fallido. El que no puede festejar San Valentín ha fracasado.