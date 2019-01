Venezuela / Apoyos y rechazos en el Congreso argentino

Nacionales - El opositor Juan Guaidó se autoproclamó el miércoles “presidente encargado” de Venezuela, en una acción que llevó a Nicolás Maduro a denunciar una intentona golpista que atribuyó a los Estados Unidos, país con el que rompió relaciones políticas y diplomáticas. Rápidamente buena parte de las demás naciones salieron a expresar su reconocimiento al nuevo mandatario, entre ellos Mauricio Macri.

Obviamente el oficialismo en el Congreso salió a respaldar al nuevo presidente Juan Guaidó, en tanto que la oposición más dura condenó lo que definió como una injerencia de parte de “los Estados Unidos y la derecha regional”.

Para la diputada del Pro, lo que sucedió en el país caribeño es también “un tributo para aquellos que perdieron la vida en las calles, para aquellos que siguen estando como presos políticos, para aquellos que fallecieron por no tener alimentos y tampoco medicamentos. Y hoy los más de 3 millones de venezolanos que tuvieron que migrar de su país se van a sentir abrzados por muchísimos conciudadanos de otras nacionalidades”. Expresó además su esperanza por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidor, de quien dijo que “tiene la oportunidad de conducir la oposición, de conducir incluso a aquellos que ya no están de acuerdo con el régimen, para que vuelvan sobre la senda democrática. Venezuela tiene una oportunidad y el mundo lo está acompañando”.

“La permanencia de la Asamblea Nacional con mayoría opositora no debe ocultar la verdadera naturaleza del gobierno de Maduro. Ya no es una democracia en ninguno de los sentidos que de buena fe se le puedan asignar a este tan vapuleado concepto. Se trata de una dictadura, porque, primero, no surgió de elecciones limpias y competitivas; y segundo, concentra en el presidente la totalidad de los poderes. En especial, el Poder Judicial no es más que una extensión del Poder Ejecutivo”, señaló el diputado Jorge Enríquez, que agregó: “La Asamblea existe, pero solo como una fachada democrática, desprovista de la capacidad real de adoptar decisiones efectivas sobre el rumbo del país. Hasta la reforma constitucional impuesta en forma inconstitucional y amañada por Maduro, quedaba algún vestigio de democracia (una democracia populista, autoritaria y corrupta). Desde entonces, al quebrar las propias reglas constitucionales adoptadas por el fundador del régimen, Hugo Chávez, las máscaras se cayeron y emergió el tirano puro y duro, que gobierna a su arbitrio, libre de todo límite y control".