PRESIDENTE DE ASAMBLEA VENEZOLANA DICE QUE NO RECONOCERÁ A NICOLÁS MADURO

Venezuela - El nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Juan Guaidó, expresó este sábado que a partir del 10 de enero el mandatario venezolano Nicolás Maduro estará "usurpando" la Presidencia de la República.

Desde el hemiciclo de sesiones, Guaidó indicó que el Parlamento trabajará para que cese la "usurpación" del Poder Ejecutivo. "Se debe generar las condiciones para un gobierno de transición y poder realizar elecciones limpias y transparentes", agregó el parlamentario de Voluntad Popular.

Durante su discurso, Guaidó agregó que seguirán luchando, que "el régimen no pudo comprarnos a todos, no pudo comprar a los partidos políticos que aún permanecen aquí, no pudieron y no podrán jamás".