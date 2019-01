Nuestra Señora de la Ortografía, ruega por nosotros

Conviene, para ello, tener presentes cuatro axiomas que suelen olvidarse con frecuencia

En el siglo XXI, el tablero donde se juega todo, donde cada uno se juega su futuro personal, es el Mundo

Rien ne va plus!

Cierto que para lograrlo no todo cristo recibe las mismas cartas al comienzo de la partida. La vida es en gran medida un juego de naipes, y ahí radica, quizá, el éxito de los naipes en todas las épocas, aunque también es cierto que nunca hubo como ahora tanto naipe circulando por la mesa ni tanta libertad para jugarlos, así que ojo, porque a cada quisqui le toca hacer juego sin otras armas que su sabiduría, habilidad y gracia personal para mover y presentar sus cartas.. Uno, que el uso de la libertad personal lleva anexa una gran responsabilidad, no menos personal, que pasa factura, también personal, exactamente lo mismo que en los naipes. Dos, que el interesado debe saber quién es, al margen de lo que digan sus títulos de nobleza. Vivimos unos tiempos extraños en los que “titulación” se confunde con “instrucción” y si bien una cosa debiera corresponder con precisión a la otra, no tiene por qué ser necesariamente así ni siempre lo es. Por fortuna, nadie sabe mejor que uno lo que vale uno, y por eso la gran pregunta que se hace a los niños no debiera ser “¿qué quieres ser?” sino “¿quién quieres ser, guapo?” O sea, “¿qué persona?”. Y es que “nuestro oficio no es nuestro destino”, como nos advirtiera León Felipe Camino Galicia un día intensito que tuvo. Lástima que cada vez se lea menos, y no sólo a León Felipe Camino Galicia, que cuando era bueno era muy bueno y que cuando se ponía plasta alcanzaba cotas extraordinarias delo cual consuela algo: ni los más grandes se libran de hacer elde vez en cuando. El tercer axioma es otra advertencia particularmente breve y contundente: pase lo que pase, la banca siempre gana. Así que cuidadito con ella, añado yo. El cuarto axioma, por último, establece que el tablero en el que se juega el futuro ya no es, como hasta hace bien poco, el pueblo de cada hijo de vecino. Tampoco la patria ni el patio de casa.. Atención, pues, a la ortografía, señoras y caballeros, y no sólo a la de la lengua materna, porque ya están rodando los dados y los grandes tahúres del planeta, esperando a ver nuestra ortografía para tomarnos la medida. ¡Hagan juego, señores! ¡Hagan juego! Se ha puesto la ruleta en marcha y circulan las cartas.