Corazones blancos

Hace un par de semanas colgué en mi Facebook un cartel que alguien me había mandado. El texto decía: “Si hay un niño de 14 años borracho en medio de cinco mujeres borrachas no va a ser violado. Fin del comunicado”. Se refería a un horrible caso que acaba de suceder en Miramar, Argentina: cinco hombres violaron a una niña de 14 años que al parecer estaba ebria , dato que hizo que algunos culpabilizaran a la chica. Pues bien, en el hilo de esa entrada contestaron unos pocos hombres que se sintieron ofendidos, cosa que me parece pasmosa además de deprimente. Porque no comprendo que personas que seguro que son buena gente se sientan aludidos cuando hablamos de violadores y de una realidad numérica que, como bien explica Eagleman, es simplemente objetiva. ¿Por qué se creen obligados a defender a todos los varones (agresores incluidos) en vez de priorizar la defensa de las víctimas y de intentar preguntarse por qué suceden estas atrocidades y qué podemos hacer para evitarlas? Yo me lo pregunto todo el tiempo, y no sólo respecto a los hombres, sino al ser humano en general. Toda esa crueldad (que también es ejercida por mujeres, aunque sea un 882% menos habitual) ¿cómo podemos combatirla? Yo no me identifico en absoluto con la condesa Báthory , que torturó y asesinó a cientos de doncellas. ¿Por qué se dan por aludidos algunos hombres a los que supongo decentes cuando hablamos de monstruos y energúmenos?