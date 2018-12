Luz, más luz

Debieron de tomarme por una vieja zumbada, porque me quedé mirándolos un buen rato. El suficiente para preguntarme si había oído bien, si de verdad empieza a haber nuevas generaciones que no solo no saben quiénes son Kant o Nietzsche, sino que consideran que pensar es una capacidad humana automática como sentir frío, calor, hambre o sueño. En otras palabras, algo que no requiere aprendizaje y menos aún dedicarle toda una asignatura cuando ese tiempo bien podría utilizarse en reforzar disciplinas más útiles como cualquiera relacionada con las Ciencias. Más útiles y con infinitamente más salidas profesionales porque, ahora más que nunca, uno puede ganar un pastón optando, por ejemplo, por cualquiera de las muchas profesiones TIC (las vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación), un sector en el que el setenta por ciento de las ofertas de trabajo que se ofrecen son contratos indefinidos. Un sector también que en España ya supera los noventa mil millones de euros y que crece al diez por ciento anual. Con estas perspectivas, ¿para qué quiere uno aprender Filosofía? ¿A quién le importa la crítica de la razón pura, el eterno retorno o el hecho obvio y, por tanto, imbécil de que ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río? Dicho así, está claro que tienen razón mis dos adolescentes. Pero no estaría de más que alguien les explicara, por ejemplo, que, según la Unesco, la filosofía «es una escuela de libertad que contribuye a la maduración intelectual porque enseña a discernir y da instrumentos para responder a los grandes retos que plantea la vida. En suma, es un escudo contra los intentos de manipulación colectivos, así como una vacuna contra todo tipo de dogmatismos».