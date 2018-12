Los monstruos

“El sueño de la razón produce monstruos”. Recordé la frase, escrita en un aguafuerte de la serie Caprichos del pintor español Francisco de Goya. Se ve a un hombre dormido encima de una mesa, rodeado de aves y animales nocturnos al acecho. Había escuchado en esos dos días mi propia voz tratando de decir algo que me ayudara a entender. Hablamos con los que debían dar explicaciones. Dirigentes, organizadores, encargados de los operativos policiales y demás. Todos se desligaban de su propia responsabilidad y acusaban a algún otro, “unos pocos inadaptados”.

De creer en ese relato, el padre ya podía contarle el cuento a su hijo. No hay tales monstruos, hijo. Te dejo la luz encendida para que puedas ver que Angelici, D’Onofrio, Chiqui Tapia, Moyano y los demás son en realidad ángeles protectores. No hay mafias, matones ni barras. No conocen a Rafael Di Zeo, Mauro Martín ni a Caverna Godoy.No hay mano de obra de la política, no hay “peaje”, no hay reventa, no hay soborno a los controles, no hay complicidad con la policía y los dirigentes, no hay tráfico de drogas, no hay “borrachos del tablón”, no existe “la doce”, no hay trapitos, no hay aprietes, ni extorsión, esto nunca pasó, ni pasa. Ya lo dijo el señor Tapia en el video de la AFA, “no trates de entender, disfrutá”.