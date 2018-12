La desidia de Macri ante los inventos del kirchnerismo

fracaso económico

Con la misma desidia, el oficialismo dejó que le cristalizaran en la opinión pública la imagen de "ajustador perverso" y la certeza del, cuestiones difíciles de remontar. Para empezar, ¿quién no fracasó económicamente en la Argentina moderna? Alfonsín, Menem, Duhalde y Cristina Kirchner fracasaron de manera diferente, pero igualmente estrepitosa. Más allá de cierta mala praxis instrumental y de estériles polémicas alrededor del shock, Cambiemos es incapaz de explicar lo que sucede en serio en esta Argentina detonada. Permite, por lo tanto, que sus antagonistas ocupen la cancha vacía con sus explicaciones parciales e interesadas acerca de la actualidad, que para ellos por supuesto está formada por el puro presente y elude el pasado pesado, como si cada uno de nosotros fuéramos únicamente lo que hicimos este año, o la semana última, y no el fruto de toda una formación y una serie concreta de acciones y antecedentes desacertados. Miguel Ángel Pichetto , por insólito que parezca, fue más eficiente que todo el aparato oficial: analizó con realismo en la revistanuestros padecimientos, y admitió que se deben a la pésima gestión de "los últimos cuatro años del kirchnerismo". Según Pichetto, "estaban dados todos los factores para anidar una crisis profunda que no se concretó por el cambio de gobierno". Macri se endeudó, mientras pudo, para que esa bomba no explotara y el dolor fuera digerible; el ideólogo del peronismo federal lo acusa de haber encarnado así un "kirchnerismo blanco". El gran economista Ricardo Arriazu le dijo a José Del Rio que, durante los dos años de gradualismo, "la gente creía que estábamos en un ajuste salvaje, cuando en realidad seguíamos de fiesta". El problema es que el crédito se acabó y la "Argentina no tenía más alternativa que aceptar el programa del FMI": no nos estamos cayendo a un lugar extraño e inmerecido, sino al pozo donde las políticas de saqueo y quebranto kirchneristas nos habían destinado desde el comienzo. ¿Era evitable esa caída? Media biblioteca dice que sí, media que no. Pero lo indiscutible es que el oficialismo no quiso esclarecer los hechos y ahora es víctima de esa equivocación garrafal: le achacarán a Macri la crisis profunda que premeditó y amasó Cristina. A cantarle a Gardel.