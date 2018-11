Todos contra Macri es todos con Cristina

Cristina

Arturo Jauretche, ese magnífico ideólogo e ironista, confesaba de este modo su asombro por la hazaña: aquellos dos escritores habían atravesado el siglo XX, habían influido en radicales y peronistas, y habían construido el relato nacionalista dominante y transversal que con diversas operaciones de la universidad y a posteriori con la poderosa institucionalización del Estado y las escuelas kirchneristas, se transformaría directamente en el sentido común de las clases medias ilustradas y no tanto. En, formidable compilación de ensayos coordinada por Carlos Altamirano, se repasan hoy las visiones nucleares de todo el pensamiento vernáculo, y se reconoce la enorme relevancia que tuvieron Jauretche y sus compadres al forjar un vocabulario político extrañamente actual: "cipayo", "entreguismo", "coloniaje", "vendepatria", "medio pelo", son algunas de las ingeniosas ocurrencias en el arte de injuriar que aportó esta maquinaria. Y su pedagogía fue tremendamente exitosa porque construyó una matriz, una lengua para un modelo de nación endogámica y tradicionalista, que llevado a cabo por chapuceros y venales nos hundió en una decadencia sin fin. Los kirchneristas le rezan a Scalabrini Ortiz, siendo que si resucitara y viera la manera en que entregaron la soberanía energética, este los repudiaría; y citan irreflexivamente textos de Jauretche que fueron escritos para otro tiempo, para otra economía, para una escala de clases y valores sociales diferentes, y sobre todo para un mundo que ha desaparecido. Ampararse en el pasado es confortable y solapear sus conceptos también, por eso Cristina Kirchner lo mentó esta semana durante el debate del presupuesto, y la senadora Pilatti Vergara se metió en un buen lío al aludir a las "señoras gordas", concepto que Jauretche inventó cuando no podía ni sospechar la cultura global de lo políticamente correcto. Nadie se pregunta de qué potencias habría que emanciparse en un planeta donde los viejos imperios, acorralados y en crisis por la globalización, se vuelven hacia adentro y renuncian a sus estrategias internacionales. Salvo, claro está, que los "compañeros" piensen en China, y tengan miedo de que su ciclo expansivo nos pueda convertir alguna vez en su colonia. Discutir y releer a Jauretche en 2018, cuando "vivir con lo nuestro" resulta impracticable y exportar es un verbo de vida o muerte, sigue siendo fascinante, pero únicamente de un modo testimonial y literario; pretender que sus concepciones arcaicas sigan siendo el catecismo del progreso es una soberana estupidez. Rebelarse contra don Arturo resultaría, sin embargo, un estimulante ejercicio intelectual y sin duda una tarea educativa necesaria para bloquear su rotunda colonización escolar; el problema es que más allá del fraseo constante de sus máximas desactualizadas, los dirigentes peronistas no se manejan ni remotamente por sus principios rectores, ni por sus libros leídos a fondo, sino por una praxis de travestismos rápidos e iletrados, tacticismos de tránsfugas analfabetos por opción y desvergonzados vaivenes de aventureros. Algunos, como dice un sociólogo que conoce el paño, son oportunistas sin el menor sentido de la oportunidad. Resulta escalofriante ver cómo dirigentes que durante la "década ganada" operaron día y noche en los medios para convencer a los periodistas y a la opinión pública de que la arquitecta egipcia era siniestra, negligente y alienada, hoy corren presurosos a buscar su bendición, a tejer contubernios o a ofrecerse como vocacionales defensores de oficio. O personajes que ganaron elecciones tildando al kirchnerismo de asociación ilícita de pronto abandonan sus "éticas" y anuncian que para vencer al "diablo" bien vale colaborar con la Cosa Nostra. O angélicos trabajadores sociales que sentían repugnancia por quienes le robaban al pueblo, y ahora bruscamente se asocian con esos ladrones de guante blanco. No los guía Jauretche ni la "sensibilidad social", sino el síndrome de abstinencia del poder y la desesperación por conseguir el año próximo un lugarcito bajo el sol. A medida que avanzan los meses y la economía, aunque en emergencia, no estalla en mil pedazos (algo esperado y deseado por ellos) y ningún líder de centro o de derecha asoma con capacidad real para atraer votos, la gran coartada va cobrando forma. Se está armando una Unión Democrática Peronista para derrotar al perejil que paga su fiesta, pero como ningún cacique parece competitivo, resulta que la consigna "todos contra Macri " se va convirtiendo en "todos con".