“No se puede excluir a Cristina porque es la que más votos tiene”

Tucumán - El senador nacional José Alperovich, que días atrás confirmó que buscará volver a gobernar Tucumán y competirá con su sucesor Juan Manzur, consideró que “no se puede excluir a Cristina” de un armado electoral porque “es la que más votos tiene”.

Enfático, el legislador hizo este jueves un llamado al “peronismo unido” y calificó de “funcionales a Macri” a los justicialistas que quieren alejarse de la figura de la expresidenta. Entre ellos está Miguel Pichetto, el jefe de la bancada que el propio Alperovich integra en la Cámara alta. Pero el tucumano expresó que “si se quiebra el bloque hoy ya no tiene sentido, acá lo grave es lo que le va a pasar a la gente” con las políticas de Cambiemos.

“Dios quiera por el pueblo argentino y por la gente que no se vote el presupuesto”, dijo y sostuvo que el problema del déficit “también puede solucionarse con mayor actividad económica, con más mercado interno, y el presupuesto no refleja nada de eso”. Además, opinó que “va a aumentar más el déficit porque al no haber actividad económica va a bajar la recaudación. No solamente se equilibra un presupuesto bajando gasto”.