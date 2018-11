Mauricio Macri no se da por vencido

Aun cuando sólo sea cuestión de una ilusión, el que Macri figure entre los favoritos para ganar, con balotaje o sin uno, es de por sí un dato muy significante.

Para los más exigentes, pensar así es propio de mediocres, pero acaso convendría repetir la frase de Voltaire según la cual “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Una y otra vez la Argentina se ha dejado tentar por políticos que se mofaban de las “ortodoxias” que tantos beneficios habían producido en otras latitudes, dando a entender que un país tan privilegiado podría darse el lujo de emprender caminos no aptos para pusilánimes. Parecería que el grueso de la clase media, incluyendo a muchos que se vieron depauperados en décadas recientes pero que así y todo se aferran a los valores “burgueses” que los progres propenden a despreciar, ha llegado a la conclusión de que lo que el país precisa no es “más imaginación”, como piden los aburridos por la moderación reivindicada por Cambiemos, sino más sobriedad, realismo y sentido común.

Puede argüirse, como hacen los críticos de la gestión de Macri, que ante la corrida cambiaria de abril, cuando el peso se achicó de golpe y, por enésima vez, la inflación emprendió vuelo hacia la estratósfera, el Gobierno pudo haber reaccionado de otra manera, pero a esta altura las opciones que según ellos aún existían son de interés meramente académico. Nos guste o no nos guste, hasta que por fin las finanzas nacionales estén en orden, el Gobierno no podrá correr el riesgo que le supondría desoír los consejos –mejor dicho, órdenes–, de los encargados de velar por la salud del sistema financiero mundial.

Lo entienden no sólo los peronistas “racionales” que vacilan entre aprovechar una oportunidad acaso irrepetible para deshacerse de Macri y ayudarlo para que quien lo reemplace no herede una situación infernal que sería todavía peor que la de fines de 2001, sino también los orgullosamente irracionales a quienes les encantan los fracasos colectivos que, en este caso como en otros, atribuirían al “neoliberalismo”, el “imperialismo”, la “oligarquía” y vaya a saber qué más. Así pues, en las elecciones que poco a poco se acercan, a los votantes les tocará elegir entre una versión peronista de la gestión macrista que sería más o menos la misma, y una nueva fiesta nac&pop que a lo sumo duraría un par de meses.

Así y todo, aunque tales ventajas facilitarían una transición, en última instancia el futuro del país dependerá de su capital humano. Mientras que las bellas almas sienten solidaridad para con los pobres sin proponerse cambiarlos, otros, que tal vez sean menos bondadosos, lamentan más la pérdida de talento causada por la pauperización de más de diez millones de personas que no aportan nada a la economía o la cultura, salvo en el sentido antropológico de la palabra. Para estos, el problema principal es la falta de ambición de aquellos jóvenes que no sólo ni estudian ni trabajan sino que no manifiestan interés en hacerlo. Si comparamos la resignación que los caracteriza, y la negativa a criticarlos de los reacios a “culpar a la víctima” por sus penurias, con el fervor por la educación de decenas de millones de chinos igualmente pobres que se sacrifican para que sus hijos consigan dejar atrás la miseria ancestral, entenderemos mejor las razones por las cuales en lo que va de la década actual el producto per cápita de China se ha duplicado, mientras que el de la Argentina apenas se ha incrementado.