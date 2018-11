Macri hace números, pero sueña letras

Un rebote después de tocar fondo o un descenso vertical y parálisis prolongada, sin recuperación a la vista. Hay más opciones, pero, puestos a simplificar, el futuro inmediato de la economía puede representarse con dos letras mayúsculas: V o L. Mauricio Macri sueña con la primera variante y sus funcionarios repiten hace un mes que la recuperación comenzará a notarse no bien termine el verano.

Las promesas no son una especialidad de Cambiemos. A fines de 2015, el nuevo gobierno prometió que todo mejoraría en el segundo semestre del año siguiente, pero los "brotes verdes" tardaron más tiempo en aparecer. Más cerca, el 1? de marzo, el Presidente anunció en el Congreso que lo peor ya había pasado, cuando lo peor estaba por ocurrir. Una de las formas más crueles de describir el paso de Macri por el poder sería decir que va administrando sus propios pronósticos fallidos.

Para el Gobierno todo parece reducirse a una cuestión de tiempo. Los ministros, en privado y en público, anuncian que tras esta etapa inhóspita llegarán momentos en los que será posible plantar mejores expectativas. Si el año próximo Macri no puede mostrar logros, al menos tratará de que la recesión y la inflación no le arruinen la reelección. Cree que no conseguirá ese objetivo por la economía sino a pesar de la economía. Y por eso apuesta todo a que no sea un obstáculo y, además, a explicar las desgracias del presente en las huellas que se arrastran desde el pasado.