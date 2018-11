La próxima vez, a la emperatriz no le temblará el pulso

Néstor

En la superficie de la campaña, sin embargo, nada de todo esto será admitido: es piantavotos, pone los pelos de punta y hace subir el riesgo país. El planteamiento íntimo de los Kirchner se basa en una curiosa autocrítica: perdimos porque fuimos suaves; la próxima vez no nos temblará el pulso. Para encarar los compromisos en ciernes, ya los tejedores de mitos peronistas comienzan a inventar argumentos y a troquelar figuras. Ciertos ideólogos setentistas que acompañan a Unidad Ciudadana han decidido que, con sus méritos intactos, aunque todavía condicionado por las secuelas de la crisis de 2001, solo consiguió ser una suerte de duhaldista tardío. Es Cristina, para ellos, la que encarna verdaderamente al kirchnerismo, la émula del primer Perón, la presidenta que fue más allá del discurso y cargó contra la deplorable organización liberal de la economía y de la democracia: por eso resulta imperdonable. A esto se agrega una segunda operación para tiempos de proselitismo, que Eduardo van der Kooy describe como una "amputación", como una "delicada disección de la realidad": separar a Néstor de Cristina en términos éticos. Son los "amigotes" del gran pingüino los que metieron la mano en la lata; tal vez lo hayan hecho para solventar la "revolución" (aunque de paso se volvieron multimillonarios), pero en todo caso la gran dama no sabía, ni siquiera sospechaba de los bienes que ponían a su nombre ni de los billetes que brotaban como hongos en su jardín de las delicias. Es difícil creer semejante timo, pero nunca hay que subestimar la desmemoria de este pueblo y la excelsa pericia de los narradores peronistas. De esa fábrica de grandes ficciones, surgió el camelo de que Eva le daba órdenes y sermones a su marido, que era una feminista convencida y no una conservadora de manual, y que por supuesto latía en su corazón una especie de revolucionaria preguevarista. El evitismo fue un invento genial de esa misma productora literaria, pero su obra maestra consistió en despegar a Perón de Mussolini (siendo que lo veneraba incluso muchísimo después de conocer sus dislates y masacres), de los cientos de homicidios perpetrados durante su última presidencia y de las sangrientas andanzas de la Triple A, que el General ideó y armó antes de morir. Para no dañar la franquicia justicialista, los exmontoneros abandonaron esas víctimas de lesa humanidad y lograron incluso relativizar el enojo de su líder, quien expiró en la convicción de que ellos debían ser perseguidos sin piedad por peligrosos, ingratos y estúpidos, tal como indican incontables testimonios y documentos desclasificados. Algunos creadores de todas estas mentiras trabajan ahora en la idea de que Cristina fue honesta y disruptiva, para que su esposo cargue discreta e implícitamente con la corrupción y la tibieza, último y sacrificial servicio que cumple desde el más allá para que el proyecto retorne: ya habrá tiempo desde el trono recuperado de reivindicar su memoria como Dios manda y borrar de la crónica sus pecados e imperfecciones. Por ahora la campaña es muy simple: un hada madrina repartía carísimos obsequios, y un ogro perverso vino a incautar los regalos. Todo lo que no sea kirchnerismo, es neoliberalismo infame, y eso incluye a las grandes democracias de Occidente. Y el FMI es aquella misma herramienta imperialista de la Guerra Fría: quiere vampirizarnos para que no cumplamos nuestro destino de grandeza; de ningún modo es el banco al que acudimos para no volar en pedazos cuando se acabó el financiamiento. Que se usaba para tapar los agujeros del Estado kirchnerista quebrado. Quizás la emperatriz y sus hábiles escribas se salgan con la suya. Ya lo decía Bonaparte: en política, la estupidez no es una desventaja.