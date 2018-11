Hablen con Alberto

Hablan todos los días, como cuando él era su jefe de Gabinete. De hecho, parece haber vuelto a serlo de algún modo. Hay días que incluso, ante alguna idea de él, ella le suelta: "Ay, sos igual a Néstor". Es que Alberto Fernández volvió a ocuparse de "tender puentes" con los factores reales de poder, los mismos que Cristina se había encargado de destrozar cuando fue presidenta.

El debut del relato herbívoro empezó a desplegarse en Ferro, donde se celebró la contracumbre, en contraste con la de los líderes del G-20 . Allí, en un discurso conciliador, Cristina pidió dejar de lado las izquierdas y las derechas y llamó a unir los mundos de los que rezan y de los que no rezan. Precisamente, con uno de los que rezan, Juan Grabois -recientemente integrado a su redil, pero que está muy lejos del "sicristinismo" que practican los camporistas-, tuvo la primera agarrada por la corrupción de su gobierno. El abogado cercano al Papa se declaró a favor del regreso de Cristina, pero "sin los corruptos". Esa alusión, que la enfureció, puso en crisis su flamante personaje de líder tolerante a pesar del incesante coaching de Alberto en ese sentido. A Grabois le pidieron que "no abuse" de ese argumento. Un argumento que, en los papeles y con mayor prudencia, también había utilizado Fernández en 2007, cuando le sugirió a Cristina apartar de su elenco a Julio De Vido y Ricardo Jaime, sus eternos enemigos dentro del gabinete K, junto con Guillermo Moreno. Pero aquella presidenta -entonces, en modo carnívoro- decidió quedarse con los dos operadores de su marido a pesar de los abrumadores indicios que dejaban ver la trama del enriquecimiento ilícito.

Cristina está procesada en seis causas, en una de ellas -la de los cuadernos K-, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita. ¿Cuál es el futuro del nuevo plan, entonces, si va presa? Alberto también se ha familiarizado con las causas y desacredita esa posibilidad. Parte de la estrategia es desligar a la jefa de sus subordinados. "Ella no sabía, todo lo hacían a sus espaldas", es el guion en marcha. Pero ¿acaso esa supuesta ceguera política no es una forma de desacreditarla, más que defenderla? También hay una respuesta para esto: colocarla en el mismo nivel que María Eugenia Vidal, en el affaire de los aportes truchos. El nuevo relato, sin embargo, ignora un detalle no menor. Mientras la gobernadora vive en una base militar y, según sus declaraciones juradas, no parece haberse enriquecido en la función pública, a la expresidenta le ha costado, incluso, justificar su dinero en blanco y su patrimonio declarado. La fortuna que acumularon los Kirchner a lo largo de sus vidas políticas jamás encajó con los ingresos obtenidos por los cargos públicos que han ocupado. Mucho menos con los devaneos de la "abogada exitosa".