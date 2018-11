Derecho al miedo

Su apellido resuena con la potencia de los nombres comerciales de más éxito. En su caso, además, se confirma la predilección de los electores por las sagas familiares. Sus hijos forman parte de la candidatura y han obtenido asientos parlamentarios. He aquí otro rasgo del mundo en que vivimos. Quizá la monarquía no tiene buena prensa, pero los sentimientos monárquicos invaden la esfera electoral y ya no se elige tan solo a personas, sino a familias que se van pasando el relevo por código genético más que ideológico. Cuando uno habla de los Bush, los Trump, los Clinton, los Le Pen, no puede evitar verlos reducidos de modo ridículo a sagas monárquicas en tiempos de democracia. La tiranía sin tiranos consiste en la delegación del mal en representantes democráticos, ellos son elegidos para ejercer de malvados, mientras sus votantes eluden la culpa. Pero a estas alturas no queda nadie que dude de la gran popularidad de Hitler, Stalin, Franco o Mussolini en sus tiempos de poder. ¿Acaso eso los convertía en líderes democráticos?