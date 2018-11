CRISTINA KIRCHNER CONVOCA A LA UNIDAD EN UN “FRENTE PATRIÓTICO”

Nacionales - Subida al atril de la llamada "contracumbre" del G20, la expresidenta Cristina Kirchner hizo este lunes un llamado a la unidad opositora en un "frente patriótico" que no es "de derecha ni de izquierda" para derrotar "las políticas del neoliberalismo que han vuelto a endeudar al país".

Con un discurso encendido que duró más de una hora, la expresidenta asumió el papel central del primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, al que concurrió una multitud cercana en número a las 50.000 acreditaciones que otorgó el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

La líder de Unidad Ciudadana destacó que en el frente político opositor "no debe haber una división entre los que rezan y los que no rezan", ya que en el seno del movimiento "hay muchos pañuelos verdes pero también hay pañuelos celestes".

